Aurélie Friedli: Ma nuit a été belle !

Habitant Lully et me déplaçant quotidiennement à vélo, je suis une habituée des chemins non éclairés. Mais quel plaisir indescriptible j’ai pris à arpenter des rues habituellement tant illuminées, plongées dans une semi-pénombre[2]. Je m’y suis sentie si petite, mais si apaisée. J’aperçois la rade avec un peu moins d’enseignes lumineuses, le pont du Mont-Blanc illuminé uniquement par les phares des automobilistes y circulant. Je traverse une Place Neuve splendide d’obscurité, avec un Grand Théâtre, un musée Rath et un parc des Bastions éteints, endormis. Aux abords du stade de la Praille, éclairé pour un match, je dévisage deux motards qui sont assis sur leurs motos à l’arrêt sur un îlot. Me rapprochant je réalise que ce sont deux policiers qui attendent la fin du match pour éviter les débordements. J’ai ri de m’être demandée ce qu’ils faisaient là. Je les ai salués. Ils m’ont répondu gentiment, eux aussi, comme perdus dans cette sombre vastitude. (...)

Amélie Gelbmann & Anja Hajdukovic: Place financière : où est investi notre argent ?

(...) Selon un rapport de 2017 du Centre pour les produits sociaux et durables (CSSP), mandaté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) (...), les placements en actions à l’étranger de toutes les retraites des suisses génèrent 25,1 millions de tonnes d’équivalent CO2, ce qui correspond environ à la moitié des émissions annuelles de gaz à effet de serre du pays. (...) Les assurés pourraient exiger de leurs employeurs et de leur caisse de pension qu’ils réalisent des investissements plus respectueux du climat. « Les caisses sont responsable face aux assurés » lance Sandro Leuenberger, chef de projet chez Alliance Climatique, association spécialisée en politique durable et équitable, qui incite les jeunes à s’engager en écrivant une lettre aux fonds de pension afin qu’ils se retirent du financement des énergies fossiles. Vincent Simon, responsable de projet d’Economie Suisse nuance néanmoins « les énergies fossiles seront encore nécessaire ces prochaines années, voire décennies, car la transition écologique prendra un certain temps […] abolir les placements complètement dans les énergies fossiles n’a donc pas beaucoup de sens, ni sur le plan économique, ni financier ». (...)

André Langaney: Tous 100% africains

Ainsi que le rappelle l’exposition « Afrique : 300 000 ans de diversité humaine »* qui vient de s’ouvrir au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, après avoir été présentée cet été à la salle d’exposition de l’Université, toutes les origines des sept milliards d’humains actuels remontent à des premiers ancêtres exclusivement africains. Toutes nos généalogies d’humains, si l’on remonte assez dans le temps, convergent vers quelque part entre le Maghreb et l’Afrique du Sud, entre l’Ethiopie et le Maroc. Même celles de Trump, Xi-Jinping, Le Pen ou Blöcher ! En effet, nos plus proches parents animaux sont des grands singes exclusivement africains : Chimpanzés, Bonobos et Gorilles. Nous savons aujourd’hui que nous partageons presque tout notre matériel génétique et l’essentiel de nos caractères biologiques avec eux. Ce qui prouve que nous descendons d’ancêtres communs que la recherche situe, en Afrique, il y a six à neuf millions d’années ! (...)

Paolo Gilardi: Greta, mais pas trop!

(...) Aujourd'hui, alors que la jeune Greta demande aux puissants de la planète de faire le nécessaire pour qu'elle n'ait "pas besoin de faire grève tous les vendredis", c'est de manière radicale que les autorités scolaires lui répondent: en créant les conditions pour que la grève de vendredi devienne impossible à assumer pour de nombreux élèves. A croire que la mission de l'école, censée entre autres éduquer à l'esprit critique et former les citoyens de demain, définie à l'époque d'André Chavanne n'a plus cours dans le DIP de Mme Emery-Torracinta… (...) En effet, après avoir rappelé que ce vendredi, à l'occasion de la grève pour le climat, "les cours sont maintenus" et qu"aucune activité dédiée [à la problématique climatique] ne sera organisée dans les locaux scolaires le matin", la missive envoyée à des milliers de parents d'élèves rappelle qu"aucune absence pour motif de "grève du climat" ne sera acceptée sans une lettre d'excuse", ce qui peut encore faire sens. (...)

John Goetelen: Hashtag #balancetonporc : première condamnation

(...) Cinq ans plus tard la journaliste publie un tweet de combat. Elle invite les femmes à dénoncer publiquement et nommément les auteurs d’actes de harcèlement sexuel au travail dont elles auraient été victimes. Puis elle commence elle-même en dénonçant Éric Brion: « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit’ Eric Brion ex patron de Equidia #balancetonporc” » M. Brion reconnaît sans hésiter la lourdeur de son propos. Il a déjà présenté ses excuses. Il décrit aussi un échange dont le ton est moins agressif que ce que le tweet laisse à penser. Sans le son, les mots ne montrent ni le contexte ni le langage corporel. Il est par ailleurs connu pour être attentif au problème du harcèlement au travail. Le tweet de Sandra Muller a été dévastateur. Éric Brion a perdu ses mandats professionnels, des amis, et sa compagne. (...) Malgré la ruine subite de sa vie il trouve l’énergie de déposer une plainte contre Sandra Muller. Le procès a eu lieu le 29 mai et les juges ont rendu hier leur décision. Sandra Muller est condamnée pour diffamation. Condamnée à 15’000 € de torts moral, 5’000 de frais de justice et la publication du jugement sur son compte Twitter. (...)

JF Mabut: Le tocsin pour le climat. Mais dans quel état j'erre?

Sonner le tocsin contre le réchauffement climatique (ou pour le climat?) et pourquoi pas contre Trump, pour Greta, contre Poutine et pour je ne sais qui... le page? Et pourquoi ne sonne-t-on pas le tocsin tous les vendredi contre le consumérisme, pour le véganisme, contre le chauffage des appartements (et des églises vides) et pour les éoliennes sur nos monts quand le soleil...? Quant à l’extension des feux ce jeudi soir, également soutenu par notre sous-évêque, elle procède d'une même manifestation panurgique. On verra dans le ciel les étoiles, nous dit-on du côté de la nuit est belle. On n'y cherche évidemment pas dieu (avec ou sans majuscule), qui n'y est pas. (...) Vraiment mon église ferait mieux de s'expliquer haut et fort à propos d'un problème dont elle fut, est et reste hautement responsable: l'explosion démographique que le monde connaît depuis 100 ans, problème qu'elle continue à nier. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Religion et philosophie dans l’Europe contemporaine

Que signifie aujourd’hui croire, avoir la foi, quellque soit la religion concernée ? Que signifie de nos jours, hic et nunc, investir dans le sacré ? Parallèlement, que veut dire être un adepte de la philosophie plutôt que d’un système religieux ? Toutes ces questions annexes, comme l’athéisme, la sécularisation, la laïcité, l’intégration sociale, le pluralisme religieux comme négation de son corollaire, l’exclusivisme religieux ? Toutes ces questions sont liées entre elles au sein du corps social. Il faudra donc sérier les problèmes et limiter sévèrement notre sujet. Mais il faut aussi tenir compte de la cohérence de tous ces thèmes et de leurs répercussions. Cette approche gravitait autour d’une question nodale : où placer la présence de Dieu ? (...) Sans le socle juif, l’Eglise n’existe pas, elle n’a pas de théologie, ni de livres révélés ; elle redeviendrait même une simple secte judéenne des origines et donnerait alors, à titre posthume, raison à Marcion qui entendait couper les racines juives et vétérotestamentaires du christianisme. Or, cette dernière a bel et bien compris le côté suicidaire de cette attitude contraire à la vérité historique et a condamné sans appel le marcionisme. (...)