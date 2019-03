Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Ashwani Singh: Climat, pourquoi s’en prendre à l’avion ?

Le train c'est bien, l'avion c'est mal. Vraiment? L’avion reste et restera encore propulsé majoritairement par du carburant fossile, bien que le biocarburant et la propulsion électrique ou hybride fassent actuellement l’objet de tests. Le rail, quant à lui, se meut par l’électricité ; or, à l'échelle du réseau interconnecté européen, celle-ci est produite à raison de 50% par des agents énergétiques fossiles, dont une part importante de charbon, voire même de lignite, peu efficace du point de vue énergétique et très polluante, et de 25% par le nucléaire, alors que les énergies renouvelables, dont l’hydroélectrique, ne comptent que pour environ un quart. (...) Ensuite sur le plan énergétique, un train quasi vide vaut-il vraiment mieux qu’un avion plein ? C’est malheureux, mais c’est une réalité : en effet de nos jours, les avions sont généralement pleins alors que les trains sont souvent vides aux trois-quarts voire plus (...)

Charly Schwarz: La République des juges

Élaborée à une époque où les partis politiques n’existaient pas, du moins dans leur forme moderne, la théorie de la séparation des pouvoirs à beaucoup vieilli. La séparation des organes et fonctions, et l’équilibre des pouvoirs se trouvent désormais remis en cause par le renforcement de l’exécutif et le déclin du parlement. En revanche le pouvoir judiciaire s’affirme de plus en plus dans nos démocraties modernes. L’apparition d’un contre-pouvoir juridictionnel est reconnue par plusieurs auteurs ; ainsi, peu à peu, au terme d’un processus d’affirmation, puis d’émancipation, le juridictionnel aurait accédé au statut de pouvoir. (...) C’est que les juges ont en charges des litiges à caractère collectif et non plus simplement individuel : de véritables questions de société et non des différends entre particuliers, ce qui accentue le caractère politique-au sens des affaires de la cité-de leur intervention. Et comme l’écrit Paul Ricoeur : « le judicaire est poussé en première ligne par des institutions politiques en voie de décompositions ».

Pierre Jenni: Hey Taxi, que s'est-il passé en 1996 ?

Le 9 juin 1996, soit huit ans après le plébiscite pour une traversée de la rade, le peuple refuse avec un score presque identique de près de 70% le projet d'un tunnel ou d'un pont. Je propose une analyse de ce scrutin. Lorsqu'on prend connaissance des votes par communes, notamment en relation avec le vote de 2014, on comprend mieux la force de rejet de la ville où seul un citoyen sur quatre a dit oui. Il y a donc un basculement des mentalités qui a été acté par le gouvernement par une changement de stratégie qui consistait à développer les transports en commun (TC) et promouvoir l'autoroute de contournement ouest. Aujourd'hui, soit 23 ans plus tard, ces projets ont été menés à bien. Pourtant, la situation s'est aggravée à tel point qu'il faut à nouveau agrandir l'autoroute de contournement et le réseau des TC qui a été très largement développé avec de nouvelles lignes de trams et qui traverseront à terme la frontière, est complètement saturé aux heures de pointe. L'absence presque totale de développement des infrastructures routières qui, au contraire, se sont vues entravées sur les grands axes par les sites propres des TC, a induit le blocage presque permanent de la ville et surtout de la moyenne ceinture qui n'est pas optimisée pour absorber le transfert des charges. (...)

Pascal Holenweg: Comment contourner une loi votée par le peuple

Le 19 mai, à Genève, on votera sur une modification de la loi sur l'ouverture des magasins, modification étendant à trois dimanches par an les possibilité d'ouverture dominicale en contournant la condition posée par la loi actuelle, et ratifiée par le peuple en novembre 2016, d'une convention collective de travail étendue à l'ensemble du secteur. Le patronat du commerce de détail a instrumentalisé (avec leur accord) les partis de droite pour faire voter ce contournement par le Grand Conseil -les syndicats et la gauche ont riposté par un référendum, d'où l'inscription de l'enjeu à la votation du 19 mai. Mais le patronat ne s'en est pas tenu là : après avoir fait passer au Grand Conseil une loi contournant un vote populaire, ils tentent de faire ratifier par le Conseil d'Etat une convention collective au rabais signée par un syndicat jaune... Comment contourner une loi votée par le peuple ? en la faisant bidouiller par le parlement et en s'acoquinant avec un pseudo-syndicat…

Pascal Décaillet: La langue, à la tronçonneuse

Pourquoi disent-ils "thématiques", alors qu'on peut dire "thèmes" ? Pourquoi disent-ils "problématiques", quand on peut dire "problèmes" ? Pourquoi disent-ils "sociétal", au lieu de "social" ? Ils massacrent la langue à la tronçonneuse, en la compliquant. En ajoutant d'inutiles suffixes. En voulant faire savant. En mimant le charabia - infâme - des chercheurs en sciences sociales, ces Vadius et Trissotin de notre temps. (...) (TDG)