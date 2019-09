Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

8 septembre:

Arnaud Cerutti: Hirscher, Federer, Nadal: le début de la fin

Marcel Hirscher a donc choisi de se retirer du sport de (très) haut niveau. A 30 ans seulement, mais après avoir tout gagné, tant gagné et avoir, très franchement, fait rêver la grande majorité des amoureux de sport. On aurait envie de lui dire «merci, champion», de saluer son parcours, son humilité, et de souligner tout ce qu’il a apporté à son sport, au sport. On le fera bien sûr, mais ce qui nous turlupine aujourd’hui, c’est de devoir accepter qu’avec ce retrait surgit inévitablement l’idée que s’enclenche concrètement le début... de la fin d’une époque, celle des géants. (...) Qui donc va dorénavant lui emboîter le pas, le suivre à l’EMS des grands palmarès, pour petit à petit anéantir nos rêveries de passionnés, d’esthètes des beaux gestes, qui se retrouveront privés d’émotions face à la nouvelle génération? L’âge, on le voit avec le skieur d’Annaberg, 30 piges seulement, n’est pas forcément le premier critère, mais imaginer que Roger Federer (38 ans) puisse être le prochain à dire stop a de quoi faire frissonner. Rien. Non, plus rien ne sera jamais comme avant, en tennis, et peut-être même en dehors des courts, une fois que le Bâlois aura rangé sa raquette au clou. Disparaîtra(it) avec lui plus qu’une légende, un mythe. (...)

Gorgui Ndoye: Grand Débat sur le Racisme !

Le troisième Gingembre Littéraire de ContinentPremier, ce lundi 9 à 19h, organisé en collaboration avec le Club suisse de la Presse dans ses locaux, 106 rue de Ferney, nous invite autour d'un Grand Débat sur " La Résurgence du Racisme et de sa Banalisation: Que faire?". Le principal intervenant est Docteur Doudou Diène, expert des Nations Unies et ancien Rapporteur de l'ONU sur le Racisme. Le débat verra la participation d'autres acteurs de la lutte contre le racisme. C'est ainsi que Maître Fofana et Mme Zeller, psychologue au Bureau genevois d'Ecoute et de lutte contre le racisme sont conviés à ce panel pour expliquer leurs expériences dans ce domaine. Le débat sera modéré par M. Alpha Mamadou Diallo, chargé de production multi médias aux Nations Unies.

Mireille Vallette: Violence contre les femmes: catholiques et musulmans dans le même bateau?

Première recherche germanophone sur «la masculinité toxique», Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Quelque 8300 jeunes âgés de 17-18 ans répartis dans dix cantons devaient dire s’ils (dés)approuvaient les deux affirmations suivantes: (...) Résultats: «Parmi les Suisses, seul un jeune homme sur vingt prône la violence dans la famille. Parmi leurs pairs du Sri Lanka, de Macédoine et du Kosovo, un sur cinq le pense.» Mais donner tel quel les résultats, ne serait-ce pas stigmatiser les musulmans, chose totalement interdite dans nos universités? Et risquer que la population et certains de ses représentants demandent aux autorités d'imaginer comment faire accepter à ces jeunes hommes l'égalité entre les sexes et le rejet de la violence contre les femmes. Risquer aussi que des féministes alertent sur les dangers de féminicide… Pour éviter la menace, les chercheurs, repris fidèlement par les journalistes, affinent donc leur analyse: (...)

Guy Mettan: A la conquête du Grammont

(...) Comme hier pour les fusillés de Saint-Gingolph, j’ai une pensée pour l’équipage du Lancaster anglais qui s’est fracassé contre le flanc du Grammont en juillet 1943. On nous racontait cette histoire au collège et, il y a quelques années, un gendarme valaisan établi à Genève et qui avait retrouvé l’épave sur les flancs de la montagne, m’avais donné quelques fragments du fuselage qui sont toujours sur mon bureau. Les ailes et la structure du bombardier n’ont pas disparu. Seuls les moteurs et l’équipement ont été récupérés pendant la guerre. Touché par un tir de DCA et privé de visibilité à cause d’un orage, le pilote a semble-t-il perdu le cap et précipité l’avion sur la montagne avec sa cargaison de bombes et de fuel. Les six membres d’équipage reposent au cimetière de Montreux, juste en face. La même nuit, un autre bombardier anglais du même groupe a subi le même sort sur les hauts de Thyon. La descente du Grammont se fait sans histoire et, vers 13h30, je peux piquer une tête dans le lac de Tanay, toujours aussi rafraîchissant, et faire une petite sieste avant d’entamer la dernière étape de la journée. Vers 15h, départ pour Torgon, sur la route qui redescend en pente raide sur le parking de Miex, dans la poussière des 4X4 qui montent et descendent sans trop d’égards pour le marcheur. (...)

Rolophe Weibel: L'offre de la boucle clairement supérieure à celle du réseau prévu par l'Etat

Parmi les nombreuses possibilités d'exploitation de la boucle de l'aéroport, en voici une qui répond bien aux attentes actuelles. Elle offre une desserte horaire de Genève depuis La Côte lémanique par 4 trains de chaque catégorie: 4 omnibus, 4 express régionaux, 4 interrégionaux et 4 intercités, des dessertes depuis l'ouest et depuis le sud également solides. (...) Le nombre de relations directes promises par l'Etat pendant une heure se monte à 942. Cette mesure est inférieure de 20 % à celle de la solution de la boucle. Ceci témoigne de la nette supériorité de l'offre ferroviaire de la boucle. Il ne faut pas s'étonner de ce médiocre résultat: le plan directeur de l'Etat ne prévoit aucune liaison directe entre les haltes de la ligne omnibus Coppet - Bellegarde d'une part, celles de la diagonale-raquette, Meyrin-Centre, Aéroport, Nations, Lancy-Pont-Rouge, Carouge-Bachet, Champel, Eaux-Vives, Chêne-Bourg et Annemasse. (...)

John Goetelen: Réchauffement : ce qui a changé depuis 113 ans

L’une des annonces anxiogène répétée est l’aggravation extrême des phénomènes météorologiques violents. Tempêtes et orages auraient dû devenir de plus en plus violents et dévastateurs depuis au moins 40 ans. Ce n’est pas le cas. Ce qui s’est accentué, ce sont la qualité des relevés et l’ampleur de la couverture médiatique. Sans parler de la surenchère langagière. Pas d’aggravation des orages? C’est MétéoSuisse qui le dit. Les médias insistent longuement sur quelques orages cellulaires, donc plus intenses que la moyenne, accompagnées de très gros grêlons et parfois de tornades. Ce n’est pas nouveau. Prenons 1906. Une année de forte canicule et de sécheresse. Les températures atteignaient 34° à fin mai à Lyon et 38° à Angers en août. De violents orages ont frappé entre autre un village près de Brioude. Le clocher, de pierre pourtant, a été renversé par les vents de ce qui était probablement une tornade. (...) Dans les médias, chaque phénomène régional devient la démonstration automatique d’une tendance générale. De quoi alimenter la machine à angoisses. Pourtant, non, le ciel ne nous est pas (encore) tombé sur la tête. (...)

Jean-Philippe Accart: Heidi au Japon

(...) Traduit en 1920 au Japon, le roman Heidi connait un immense succès, amplifié par la suite en 1960 quand il est adapté par le cinéma d'animation japonais qui cherche alors un second souffle. Le succès dépasse même le Japon car il est adapté dans une vingtaine de pays. Le dessin animé pour enfants est alors lancé. Aujourd'hui, des milliers de touristes japonais visitent chaque année Maienfeld, le village grison considéré comme la patrie de Heidi. Le Musée national suisse à Zürich retrace dans une exposition jusqu'au 13 octobre 2019 l'aventure japonaise de Heidi dont le succès est dû au réalisateur de films d'animation Isao Takahata.

Didier Bonny: Deneuve, Frot, Viard et du frisson

Claire, mère célibataire d’un fils étudiant en médecine, approche la cinquantaine. Elle est passionnée par son métier de sage-femme, mais mène une vie sans éclat jusqu’au jour où le passé frappe à sa porte sous la forme de Béatrice, une ancienne maîtresse de son père décédé qui s’est enfuie du jour au lendemain quand Claire était adolescente, lui faisant beaucoup de mal. Claire pourra-t-elle pardonner pour renouer les liens avec cette femme égoïste, fantasque et gravement malade ? Ce duo est magnifiquement interprété par Catherine Frot, une sage-femme très sage, et Catherine Deneuve, femme insouciante et centrée sur elle-même, qui sont excellentes. Leur jeu est très complémentaire, un vrai plaisir. Olivier Gourmet trouve également fort bien sa place entre ses deux monuments du cinéma français. (...) INEDIT. 4 étoiles. « Sage femme », RTS 1, lundi 9 septembre, 20h45 et France 3, jeudi 12 septembre, 21h05. (...)