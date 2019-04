Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Arnaud Cerutti: Alain Geiger, touchant et gagnant

Non, le Servette FC n’est pas (encore) en Super League, mais il se rapproche à grands pas d’une promotion qui ne serait qu’un juste retour des choses pour ce club qui s’est remis à bien travailler, pour ce club qui demeure une institution dans le football suisse. Et si les Grenat en sont là aujourd’hui, à quelques encablures seulement d’un retour dans l’élite (à condition de garder la tête froide dans la dernière ligne droite!), ils le doivent à des dirigeants compétents, à des joueurs solides et à un staff intelligent, au sommet duquel règne en patron un certain Alain Geiger. Oui, Alain Geiger, l’homme que personne n’avait vu venir sur le banc genevois. L’homme dont la nomination avait, il faut bien le dire, fait rire jaune les suiveurs du SFC. (...)

Didier Bonny: Une journée sombre

Le lundi 8 avril 2019 restera comme une journée sombre pour toutes celles et ceux qui luttent contre les crimes, les délits de haine et les discriminations dont sont encore trop souvent victimes les personnes homosexuelles, bisexuelles et trans*. En déposant ce jour son référendum contre la révision de la norme pénale antiraciste qui inclue dorénavant l'orientation sexuelle, l'UDF a une fois encore démontré tout son mépris envers cette minorité. Mais gageons qu'une (grande) majorité du peuple suisse ne la suivra pas dans ce combat d'arrière garde! (...)

Hélène Richard-Favre: Carlos Ghosn

(...) Se réjouir de voir un homme à terre grandit qui? Que Carlos Ghosn ait agi de manière douteuse ou frauduleuse, il appartient à la justice de le prouver. Jusque là, rien n’oblige à le traiter de manière aussi hostile sinon une volonté bien précise. Laquelle, bien des réponses ou esquisses de réponse sont avancées. Il n’en demeure pas moins que faute d’éléments probants, Carlos Ghosn ne mérite en rien les conditions dans lesquelles il est désormais à nouveau détenu. Son avocat dénonce. La France, patrie des droits humains et de son client l’entendra-t-elle?

Simon Brandt: Ma vision pour Genève

Alors que la plupart des partis politiques ont choisi leurs candidats au Conseil administratif de la Ville de Genève pour les prochaines élections municipales, le journal Tout l'Immobilier m'a interviewé sur les raisons de ma candidature dans son édition du 8 mai. (...) Quelle majorité au sein du prochain Conseil administratif? La sociologie électorale de la Ville de Genève est foncièrement différente de celle du canton. La force électorale du PLR Ville de Genève (actuellement 17,68%) ne lui permet ainsi pas de postuler à plus d'un siège au Conseil administratif dans lequel il n'est d'ailleurs plus représenté actuellement. Si nous pouvons espérer gagner un second siège au Conseil administratif avec le PDC dans le cadre de l'Entente, nous ne pouvons par contre pas prétendre à un troisième siège à moins d'élargir l'alliance à l'UDC et/ou au MCG, avec qui nous travaillons au sein de la droite élargie depuis le début de la législature, ce qui nous permettrait alors d'avoir la masse critique nécessaire pour réclamer la majorité à l'Exécutif municipal. Cette question devra ainsi être tranchée par nos partis respectifs qui devront déterminer quelle est la meilleure stratégie à adopter pour redonner le bon cap à notre Ville. Quelle est votre vision politique? (...)

Pascal Holenweg: Theresa May change de camp

Le "centre" du parlement britannique (les conservateurs les moins à droite et les travaillistes les moins à gauche), dont ne sont ni May ni Corbyn, tente depuis des mois de faire aboutir un compromis entre "Brexit dur" et renoncement au Brexit : sortir de l'Union Européenne sans sortir de l'Union douanière européenne, pour éviter l'introduction de droits de douane avec le principal partenaire commercial du Royaume-Uni*, et si possible le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du nord et la République d'Irlande(30'000 travailleuses et travailleurs frontaliers passent actuellement chaque jour d'une Irlande à l'autre). Ce compromis, qui hérisse les "brexiters" qui cultivent l'illusion d'un Royaume-Uni tout entier transformé en paradis fiscal global concluant souverainement des accords bilatéraux avec tout le monde, n'a été refusé qu'à trois voix près le 29 mars aux Communes, et c'est peut-être ce que pourrait accepter Jeremy Corbyn, eurosceptique notoire, critique tout aussi notoire d'une Union Européenne dont il récuse les choix économiques libéraux, et opposé (contrairement à la majorité probable des militants de son parti) à un nouveau référendum. Mais Corbyn peut-il devenir le "sauveur du Brexit" contre la volonté des militants de son parti… (...)

Pascal Décaillet: Le Petit Prince orléaniste

Macron n'est jeune que par l'âge. Accroché à son multilatéralisme, à son européisme, à son cosmopolitisme purement conceptuel (ah, les schémas de pensée des philosophes !), il camoufle en son for l'âme d'un vieux conservateur. (...) Ce Nouveau Monde, en printanière germination, ne veut plus des élites autoproclamées. Il ne veut plus des BHL. Il ne veut plus des Cohn-Bendit. Il ne veut plus des Kouchner. Il veut, comme d'autres l'ont voulu à la fin du dix-huitième siècle, l'instauration d'un nouvel ordre. Cela porte un nom : cela s'appelle, partout en Europe, une volonté révolutionnaire. Le Petit Prince orléaniste ne pourra rien, à terme, contre la puissance tellurique de ce mouvement.

Jean.- S. Gowrié: Le Monde Que Nous Vivons

(...) Nous vivons dans un monde où les autorités de ce même pays ont décidé de mettre les Gardiens de la Révolution" corps d'élite de l'armée iranienne, sur la liste des organisations terroristes. Je n'ai vraiment aucune sympathie pour les "gardiens de la Révolution", ni pour les Mollahs qui les commandent mais un minimum d'honnêteté intellectuelle m'oblige reconnaître que, jusqu'à nouvel ordre, ce ne sont pas ces derniers qui ont rayé Hiroshima et Nagasaki de la carte, pas plus qu'ils n'étaient les seuls dans l'Histoire à avoir utilisé l'arme atomique. Ce ne sont pas eux non plus à avoir utilisé les armes chimiques à échelle industrielle au Vietnam ni étaient responsables de la mort d'un à deux millions de Vietnamiens.(...) Nous vivons dans un monde où un petit excité, encouragé par un aventurier en mal perpétuel de reconnaissance, BHL, entrainent les USA dans un simulacre de "guerre" pour libérer la Libye du joug du sanguinaire Khaddafi, avec le résultat "merveilleux" que l'on connaît. (...) (TDG)