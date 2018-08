Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Aristos Marcou: Violence et agression, la gauche et la droite!

La violence, celle faite aux femmes évidemment, mais pas uniquement, celle faite aux enfants, aux personnes âgées, aux ados, personnes plus faibles etc. La violence en général n’est pas un sujet de gauche ou de droite. C’est un sujet qui doit être combattu sans réserve par l’ensemble de la société civile. Les politiques feraient bien de s’y mettre plutôt que de tenter des récupérations. (...) Je trouve très bien qu’une manifestation ait eu lieu en soutien aux femmes agressées. Je trouve méprisable que les mêmes organisateurs n’aient pas fait la même chose pour ce policier qui risque sa vie pour que nous puissions dormir tranquillement. Visiblement, certains pensent que dans notre société, certains individus ont droit à plus de soutien que d’autres. C’est très grave et c’est sans doute une première forme de violence! Il est important de réagir vite, avant d’avoir des zones de non-droit… De réagir ensemble et uni. De réagir de la même manière fasse à toutes les formes de violences. De les refuser sans la moindre compromission. Or depuis ces actes c’est tout le contraire. Les féministes hurlent que les hommes sont responsables de tout. La gauche dit que la droite est responsable de la situation paupérisante qui incite à la violence, la droite jette la pierre à la gauche et son angélisme (...)

Jean-Michel Olivier. Qui après Petkovic ?

C'était trop beau : d'après certains journalistes, la Nati 2018 était la meilleure équipe de Suisse de tous les temps. Méthode Coué ? Ignorance du passé (1954, 1994, 2014) ? La réalité, pendant cette Coupe du Monde, fut tout autre. Une première mi-temps désastreuse face au Brésil, puis une égalisation chanceuse qui sauve un peu les meubles. Copie carbone contre la Serbie. Première mi-temps médiocre, puis réveil et enfin une volonté de bien faire évidente. On passera assez vite sur les gesticulations ridicules de Xhaka et de Shakiri (qui ont tout de même cassé l'élan de l'équipe qui n'a plus rien montré après ce match). Ensuite, un non-match contre le Costa-Rica (pourquoi donc?). Et, enfin, cerise sur le gâteau, un autre non-match, catastrophique, contre une équipe de seconde zone, la Suède, qui n'en demander pas tant… Comme on voit, le bilan est plutôt maigre. Est-ce la faute des joueurs, trop bien payés dans leur club millionnaire pour mouiller leur maillot national ? Est-ce la faute de l'entraîneur Petikovic, (...)

Edmée Cuttat: La drôle de croisade d'une singulière militante écolo islandaise

Halla, professeure de chant en fin de quarantaine, est un personnage peu ordinaire dans un film pour le moins singulier, signé Benedikt Erlingsson. Tout en menant une vie bien réglée, elle a déclaré la guerre à l’industrie locale de l’aluminium qui défigure son pays, l’Islande, et prend tous les risques pour le protéger. (...) Comédie d’action écolo-politico-poétique à l’irrésistible humour décalé, au cœur de laquelle le réalisateur, avouant un passé d’activiste, place la défense de belles et vierges étendues sauvages, vire ainsi à l’intrigue policière. Traquée par des drones et des hélicoptères, sa super héroïne sillonne audacieusement les collines, se dissimulant derrière des rochers, dans des fossés ou sous des peaux de bête pour leur échapper. (...)

Ronald Zacharias: Tout va bien, dormez tranquille!

Aucune entreprise prospère ou contribuable fortuné ne songe sérieusement à quitter notre canton. Sur ce point le Département concerné, qui n'a pas pour habitude de pratiquer la langue de bois, est formel: 'S'il est exact que quelques brebis se sont égarées, il n'empêche que le troupeau des contribuables qui paient s'étoffe, d'année en année, de plusieurs millionnaires additionnels'. Et il est vrai que l'on est bien à Genève; on y est tondu de la manière la plus agréable qui soit. Qu'il y ait plus de 280'000 m2 de bureaux à louer alors qu'en terre vaudoise limitrophe on ne trouve plus un seul m2 à louer n'est absolument pas parlant en soi. Bien au contraire, l'excès de l'offre relève d'une sage planification et ne manquera pas à être absorbé très prochainement tant il est évident que nos conditions-cadre sont d'une attractivité sans pareil. Parmi ces conditions-cadre figure bien évidemment le taux à définir par la réforme de l'imposition des entreprises, le Projet Fiscal 17. Sachant que le canton de Vaud l'a fixé à 13,79%, dès le 1er janvier 2019, sans attendre la réforme fédérale, il serait quelque peu risqué de proposer un taux genevois plus élevé. (...)

John Goetelen: Genève après l’agression

(...) Les Jeunes socialistes Suisses ont organisé d’autres manifestations dans quatre villes de Suisse, toutes sur le thème de la violence faite aux femmes. La pêche aux électeurs (et aux électrices) bat son plein!… Un peu comme pour le Je suis Charlie, les féministes utilisent le slogan: Violence contre une, violence contre toutes. Car qui soutient les hommes agressés? Personne. Pourtant, rien qu’à Genève: un policier dans le coma cette semaine; un homme agressé avec un tabouret au début juin, avec pronostic vital engagé; un petit commerçant agressé au couteau au début juillet; un fêtard gravement blessé et dans le coma après le feu d’artificede 2017; un passant blessé de plus de 10 coups de couteau (pronostic vital engagé) en décembre 2017. Le point commun de ces agressions: ce sont des hommes qui en sont victimes. Le second point commun: aucun des manifestants, aucune des manifestantes de ces dernier jours, n’avait alors exprimé son indignation dans la rue, ni dénoncé la violence faite aux hommes. (...)

Hélène Richard-Favre: Ce cinéaste ukrainien dont le sort émeut

Donc, vous l’aurez bien compris, le cinéaste Oleg Sentsov est accusé de terrorisme par Moscou. On se mobilise, personnalités du monde du cinéma, médias évidemment et autres élus jusqu’au Président de la République française en personne. Or que sait-on au juste de cet homme? Ce que nos journalistes, témoins interrogés à l’appui, veulent bien nous en dire. Mais à lire ce sujet consacré au cinéaste, sujet écrit le 27 juin dernier, force est de constater que l’acte terroriste dont il est accusé, il le préparait bel et bien. Alors? L’auteure de cet article serait-elle une affabulatrice? Mieux, un troll du Kremlin comme toute personne qui écrit sur la Russie de manière autre que celle qui doit être? A vous de voir et de vérifier l’authenticité de la video indiquée par cette juriste et blogueuse. Mais le témoignage qu’on y découvre a sans doute dû échapper à nos compatriotes si soucieux du sort de ce cinéaste… (TDG)