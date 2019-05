Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

22 mai

Antoine Vielliard: Pour une Renaissance de l'Europe

Ce dimanche 26 mais, je voterai avec conviction pour la liste d'union et de rassemblement entre La République en Marche, le Mouvement Démocrate (auquel j'appartiens et que je préside en Haute-Savoie), le Mouvement Radical, et AGIR : la liste Renaissance conduite par Nathalie Loiseau. Parce que la lutte contre le réchauffement climatique (...) Parce que des multinationales, devenues plus puissantes que les nations tentent d'échapper aux lois sociales et fiscales des pays souverains ne pourront être contrôlées démocratiquement qu'à l'échelle du continent : les multinationales de la téléphonie ont ainsi du supprimer le racket du roaming, les multinationales du numérique doivent désormais rendre des comptes sur la protection des données et devront demain payer des impôts comme les autres entreprises. Parce qu'à St Julien nous mesurons à quel point c'est l'Union Européenne qui nous a permis la suppression des quotas de permis de travail en Suisse, c'est grâce aux traités obtenus par l'Union Européenne que le droit sera dit sur l'accueil des enfants frontaliers dans les écoles genevoises. Nous avons besoin de la protection de l'Union Européenne face aux discriminations qui se multiplient en Suisse. Pour cela nous avons besoin d'une Europe plus forte. (...)

Jean-Noël Cuénod: Affaire Vincent Lambert : où est l’amour ?

(...) Une chose au moins est certaine : cette affaire en dit long sur l’état de notre société.(...) Tout d’abord, elle nous plonge dans l’épais brouillard qui efface la frontière, jadis si nette, entre la vie et la mort. Situation d’autant plus oppressante que la sécularisation a eu pour corolaire d’évacuer la mort des sociétés occidentales. Ne pouvant plus adhérer à la consolation administrée par les rituels sociaux des religions devenue inaudibles, l’Occidental tente compulsivement de chasser la mort. Il sait bien qu’elle interviendra un jour, le plus tard possible, mais pour le moment il ne veut pas le savoir. Toutefois, la mort reste là, refoulée, tapie dans les plis de son inconscient, prête à l’envahir d’angoisses à la première alerte. Ne pas penser à la mort est l’un des plus sûr moyen de pourrir sa vie. L’une des causes de ce mal-être qui se répand dans les pays sécularisés provient peut-être de cette perte des rituels liés à la mort. (...)

Anne Cendre: Hameaux pour une vie nouvelle

Deux hommes sillonnent Genève depuis des décennies dans un combat sans relâche pour soutenir les victimes de la précarité. Leur dernière victoire a été remportée à l’issue de leur Pari fou des studios mobiles dont Valérie Bierens de Haan raconte l’odyssée (Ed. L’ ge d’homme, 2019, 175 p., 10 €) avec enthousiasme et admiration. Ni l’un ni l’autre ne sont natifs de Genève. Arrivés dans notre ville, ils ont pris à bras le corps le parti des éclopés de la vie. Noël Constant a fondé Carrefour-Rue en 1986 et Vince Fasciani s’est joint à lui. Un tandem qui se complète : l’un lance des idées, l’autre les réalise. « C’est leur entente dans leurs différences qui est à l’origine du succès de ce qu’ils entreprennent », écrit Valérie. (...)

Daniel Warner: To be or not to be a Good Samaritan

During my commute on a Geneva tram one morning, a woman started to faint. Everyone standing around her tried to help, first to sit and then to lie down. The alerted driver stopped the tram. An ambulance arrived shortly. In another world, a government official in Texas was arrested for helping three young Central American migrants. They had flagged her down on a Texas highway and she went into her “total mom mode” by letting them into her car. While the woman was calling friends for advice about getting medical help - one of the siblings appeared to be seriously ill - a sheriff’s deputy pulled up to her car shortly followed by a Border Patrol officer, read her the prerequisite civil rights, and then took her to a holding cell where she was detained for three hours. She was informed that she could be found guilty of transporting illegal aliens. What is the difference between the two Samaritans? (...)

Pascal Décaillet: Deux siècles, un bel âge pour mourir

(...) Mourir, mais qui parle de mourir ? Réponse : moi, ici et maintenant. J'ai beau avoir consacré ma jeunesse à la collection frénétique des vieux journaux (...), avoir passé toute ma vie professionnelle dans ce magnifique métier, je ne le tiens pas pour éternel. Je le tiens même pour éminemment mortel. Je le tiens même pour bientôt mort. Il n'a y pas à s'en émouvoir. (...) Arrive un temps où le besoin n'est plus si pressant. Par exemple, en l'espèce, parce que le métier a totalement perdu - ce qui est une bonne chose - son monopole de la médiation, ainsi en ont voulu les nouvelles techniques de communication. Le journalisme est né d'une technique devenue industrielle (l'imprimerie), il se meurt face à l'avènement d'autres techniques : la mise en réseau, la numérisation. (...) Le liberté de chercher, gratter, sortir des informations d'intérêt public, est tout aussi universelle. Elle ne saurait en aucun cas être réservée à une seule caste, qui, sous prétexte "d'investigation", aurait, plus que toute citoyenne, tout citoyen, le droit de se renseigner sur autrui. Les seuls qui croient encore à l'exclusivité professionnelle de ce droit (totalement autoproclamé) sont les journalistes eux-mêmes, et leurs corporations.

Pascal Holenweg: L'opium des commerçants genevois

(...) Les commerces genevois pourront ouvrir trois dimanches par an, plus le 31 décembre. Pendant deux ans (c'est une période-test, sans doute du genre "provisoire qui dure"). Mais quels commerces ouvriront ? quels dimanches ? On n'en sait rien. On sait juste que le Conseil d'Etat devra rendre un rappoort et consulter les partenaires sociaux. (...) On n'avait d'ailleurs pas de problèmes pour faire des courses le dimanche, quand on en avait besoin : les supérettes de la gare et de l'aéroport, les dizaines de dépanneurs ouverts tous les jours, certains 24 heures sur 24, y pourvoyaient. Et si ça ne suffit pas, le Léman Express permettra d'aller plus facilement faire à Annemasse les achats qu'on peut y faire à moindre prix qu'à Genève. (...) La religion des ouvertures dominicales est l'opium des commerçants genevois.

Haykel Ezzeddine: Encore une perturbation à l’heure de pointe

Les usagers des TPG continuent de galérer tous les jours au rythme des alias de la circulation. Vivement le départ du CEVA qui j’espère résoudra certains problèmes. Quand tout est fluide tout va bien. Mais il suffit du plus simple incident pour que toute la ville en pâti. Ce matin, à Moillesulaz à une heure de pointe vers 7h35, tous les trams ont été obligés à l’arrêt à cause d’un incident routier. Un gros camion de chantier a accroché avec sa bene la ligne électrique. Encore un début de journée de galère ! Les TPG n’y sont pour rien. C’est la faute à la malchance. Et c’est l’usager qui trinque. Ainsi va la vie ! (...) (TDG)