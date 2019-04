Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Antoine Vielliard: Merci Michel Charrat, excellente retraite si méritée

Tu n'as pas compté ton temps au service des autres. Tu a été tellement dévoué à représenter les frontaliers que près de la moitié de cette durée de présidence tu n'as plus été frontalier toi-même. En retraite depuis décembre 2010, tu as poursuivi ton engagement à représenter les frontaliers sans vivre au quotidien les tracas des déplacements pendulaires, sans être confrontés directement toi même dans ta propre vie aux difficultés administratives, sans avoir d'enfants à scolariser. Félicitations pour ton dévouement. Cet engagement tu l'as fait de manière désintéressée. Ta seule rémunération a été ces photos de toi avec des personnalités politiques nationales suisses et françaises qui te rendent si fier. Merci pour ton dévouement. Je sais à quel point il est sans doute difficile pour toi de passer la main. Moi-même qui ne suis maire que depuis 5 ans, je constate déjà la difficulté à identifier et former des successeurs pour préparer l'avenir. C'est pourtant la marque des vrais leaders (...) La tâche est d'autant plus difficile pour toi que le Groupement Transfrontalier Européen devra à l'avenir mieux veiller à ne jamais défendre de privilèges mais bien l'égalité des droits. Par exemple (...)

Jean-Noël Cuénod: C’était la hiérarchie de l’information

Je vais vous parler d’un temps que les moins de vingt dents connaissent parfaitement. Un temps où l’information était hiérarchisée. Pour le meilleur souvent. Pour le pire parfois. Dans les journaux sérieux, l’Important était placé en tête de « Une ». Tant mieux si l’Important était Intéressant. Mais s’il ne l’était pas, tant pis. Place à l’Important, même chiant. Voici un petit exemple très parlant de la hiérarchie en vigueur, il y a fort longtemps, dans ce qui fut l’un des meilleurs quotidiens de langue française, tous pays confondus, le « Journal de Genève », aujourd’hui hélas disparu. (...) L’exemple que Le Plouc voudrait partager est offert par le numéro de lundi 22 juin 1970. La veille, le Brésil de Pelé et Jairzinho a battu 4-1 la grande équipe d’Italie de Facchetti et Mazzola en finale de la Coupe du Monde de foot. (...) Deux lignes pour célébrer l’événement. Pas une de plus. En gras, quand même. (...) L’information est donc devenue informe : masse monstrueuse où les faits vrais se mêlent de façon inextricable aux infox. D’où la frustration, la méfiance mutuelle et l’angoisse sourde que cette « in-formation » suscite. Il en résulte cette situation paradoxale : (...)

Pascal Décaillet: Franz Weber: émotion et reconnaissance

Je ne vais pas y aller par quatre chemins : Franz Weber était l’un de mes compatriotes que j’admirais le plus. En radio, puis en télévision, j’ai eu maintes fois l’honneur de l’interviewer, c’étaient toujours des moments de feu, de lumière. J’aimais son phrasé, j’aimais son débit, j’aimais sa passion, j’aimais cette succession d’indépendantes, affectives, fulminantes, les mots sortaient, jaillissaient, le cœur parlait. En apprenant son décès, tout à l’heure, toute une vie d’images se sont pressées dans ma mémoire. Son engueulade homérique avec Rodolphe Tissières, à la Croix-de-Cœur... Les vignes de Lavaux... Le site de Delphes (...) Mardi, ce bouleversant contemporain est passé sur une autre rive. Laquelle ? Pour nous faire accéder à ce mystère auquel je n’ai nulle réponse, ou tout au moins nous en rapprocher, je vous invite à écouter, par exemple, Georg-Friedrich Haendel, dans son « Ombra mai fu ». On y entend, notamment dans l’interprétation de Philippe Jaroussky, une musique dont chaque note semble nous placer sur le chemin de crête entre la vie et la mort, la terre et le ciel, la rancune et le pardon, le silence et la parole. (...)

Michèle Roullet: On aimerait bien oublier Pierre Ruetschi !

Bien des lecteurs de la Tribune de Genève apprécient que Pierre Ruetschi ne soit plus le rédacteur en chef de ce journal. Ses billets excessifs ont fini par en irriter plus d’un ! Pourtant, chaque semaine, il continue d’écrire un article, souvent en première ou deuxième page de « La Julie » ! Sa dernière « Chronique » (du 29.03.2019) « Maudet contre-attaque en attendant le pactole » illustre son style tendancieux et fielleux, qui n’apporte au lecteur aucune information nouvelle. N’ose-t-il pas écrire, dans ce billet, que les motivations de Pierre Maudet seraient bassement matérielles, et que « durer n’est pas pour lui (Pierre Maudet) une question d’honneur, mais surtout d’argent » ? Quant aux calculs alambiqués du journaliste qui spécule sur la durée de vie de Pierre Maudet et la somme que sa rente pourrait lui rapporter, ils sont de mauvais goût et sans intérêt ! Pierre Ruetschi n’est-il pas conscient qu’une question, une interprétation ou même le choix d’un sujet révèle surtout l’univers mental de l’émetteur ? (...)

Pascal Holenweg: Bouteflika démissionne. Et après ?

(...) Bouteflika, c'est désormais du passé. La démocratie, c'est encore de l'avenir. L'insurrection citoyenne et pacifique de cette année n'est pas la première de l'histoire algérienne récente : il y eut le Printemps Berbère, il y eut la révolte sociale de la fin des années '80, il y eut le révolte kabyle... Mais la maturité du mouvement actuel est impressionnante et porteuse d'espoir (la comparaison, qui n'est pas raison, avec les "gilets jaunes" français est accablante pour eux...). Mais elle est aussi fragile. Elle est un mouvement profond, national, mais politiquement inorganisé. Et face à un "système" qu'il dénonce, dont il a fait tomber la figure de proue mais qu'il n'a pas vaincu, et qui est peut-être plus solide qu'il paraît présentement, le mouvement populaire algérien a un formidable défi à relever : la première démocratie algérienne de l'histoire.

Didier Bonny: « Boy Erased » : froid dans le dos (...) L'acceptation est au cœur du film: celle de Jared d'être celui qu'il est et celle de ses parents d'avoir un fils comme lui. Mais pour peut-être en arriver là, le chemin sera parsemé d'embûches et notamment ce programme de conversion qui fait froid dans le dos. L'objectif du film est donc largement atteint sur ce plan-là. On n'en dira toutefois pas autant sur celui de l'émotion. Les allers et retours entre passé et présent rendent en effet le récit par moment hâché et empêchent l'émotion de s'installer, à l'exception des très belles scènes finales entre mère et fils et père et fils portées par les excellents Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russel Crowe. Un film nécessaire, mais pas complètement abouti. (3 étoiles) Toujours à l'affiche 5 étoiles. « Grâce à Dieu ». (...)

Mireille Vallett: Cécile, le bout de tissu et le sultan

Est-ce un poisson d’avril ou Le Temps» est-il devenu la nouvelle tribune des Frères musulmans de Suisse romande ? Après Alain Campiotti et Hani Ramadan, c'est une journaliste française qui défend le voile islamique, symbole chéri par nos très chers Frères. Cécile Calla commence par tenter de nous faire croire que le serre-tête serait un marqueur religieux catholique (!). Dès le début, nous comprenons que la bonne foi ne sera pas au rendez-vous, et qu’il s’agira plutôt de nous faire avaler le contraire de ce que notre bon sens ou notre mémoire nous dicte. Après le serre-tête symbole chrétien, Cécile Calla nous assure que le voile n'est qu’un «morceau de tissu» qui aurait été d’emblée sur-interprété et considéré comme une «menace pour l’ordre républicain» par des gens haineux qu’elle a fréquentés lorsqu’elle était stagiaire au Figaro. (...) (TDG)