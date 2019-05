Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Antoine Vielliard: Assumer les conséquences d'un taux d'imposition parmi les plus faibles au monde

Le 19 mai, les Genevois décideront du taux d'imposition des entreprises à compter du 1er janvier 2020. Le taux de 13,99% qui est proposé est parmi les plus faibles au monde. 13,99% c'est presque moitié moins que l'Allemagne et un tiers de moins que le taux réduit mis en place par Donald Trump aux Etats-Unis. Après quelques années d'incertitude, Genève sera à nouveau extrêmement compétitive. (...) C'est bien de vouloir proposer les conditions les plus attractives au monde, mais encore faut-il que Genève assume totalement ce choix d'hypercroissance. La grenouille ne peut pas devenir aussi grosse que le bœuf. Dans tous les cas, avant de voter, il est utile aux Genevois de savoir que la commune de St Julien a pris la décision de ne plus assumer à la place de Genève le choix d'hypercroissance. Le nombre d'autorisations de construire a été réduit de moitié ces 4 dernières années. Les logements que Genève ne réalisent pas ne se feront plus à St Julien, mais plus loin et ne pourront jamais être desservis par des transports en commun. (...)

Cyril Aellen: RFFA: peut-être pas parfaite, mais indispensable

(...) Contrairement à ce que prétendent certains opposants, l'objectif principal de cette réforme n’est pas de réduire l'impôt sur le bénéfice des personnes morales ni d'assécher les finances publiques. Au contraire. En raison de la pression politique mise par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le volet fiscal de cette réforme vise à supprimer les privilèges fiscaux accordés à certaines grandes entreprises internationales et, de ce fait, à harmoniser la fiscalité des différentes entreprises sises sur notre territoire. Sur un plan fiscal, la RFFA instaura une saine égalité entre les différentes entreprises du pays. A cela s’ajoute que si la RFFA est refusée à Genève et que le projet est accepté au niveau suisse, nous assisterons certainement à un exode non seulement de très nombreuses multinationales à statut mais aussi d’entreprises ordinaires. Cela étant précisé, les critiques injustes et acerbes dont la fondation Partage est l’objet, en raison de l’organisation ce de cette conférence de presse, sont également l’occasion de rappeler quelques éléments. La solidarité est d'abord le fruit d’un engagement individuel volontaire. (...)

Julien Nicolet: Lettre ouverte à la fondation Partage à propos de RFFA

J'ai appris par la presse que votre fondation avait choisi de s'engager en faveur de la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA) dont l'objectif principal est de réduire l'impôt sur le bénéfice des personnes morales et, de ce fait, d'assécher les finances publiques. Comme vous le savez, la fiscalité est un instrument important de redistribution des richesses et je ne parviens pas à comprendre comment une organisation comme la vôtre décide de soutenir un projet qui aura inévitablement pour conséquence de renforcer les inégalités qu'elle prétend combattre. Comment pourrez-vous, après avoir soutenu de pareils avantages fiscaux à des entreprises florissantes, oser demander à des citoyen-ne-s de travailler bénévolement pour collecter des denrées offertes sans contrepartie par d'autres citoyen-ne-s ? Comment oserez-vous, après avoir contribué à assécher leurs recettes, demander le soutien des collectivités publiques, Etat, communes, qui ont jusqu'à maintenant contribué à la réussite de votre entreprise ? (...)

Nicolas Walder: Le 19 mai, n’oubliez pas l’urgence climatique !

(...) Pensez à ces cadeaux fiscaux énormes et incontrôlables (patent box, R&D, …) que l’on s’apprête à offrir aux actionnaires des grandes entreprises multinationales y compris celles dont la production (pesticides, énergie fossile, nucléaire, …) accentue encore notre péril climatique; Pensez à l’accueil de nouvelles entreprises pour compenser en partie ces pertes fiscales à l'aune de l'exiguïté de notre territoire, au bétonnage, à la densification, au bruit routier, à la crise du logement, à la pollution, à la pression sur les prestations publiques et à tous les éléments qui, dans votre quotidien, vous font dire que notre qualité de vie à baissé; Pensez à ces pays, souvent pauvres, privés de ressources légitimes par la cupidité de multinationales qui choisissent d’installer leur siège fiscal dans des ilots, à l’instar de notre canton, qui pratiquent le dumping fiscal; Pensez aux centaines de milliers de PME suisses qui, pour la plupart, ne payent pas d’impôts sur le bénéfice mais qui subiront de plein fouet la baisse des mandats des collectivités publiques, contraintes de faire des économies. (...)

Jean-Noël Cuénod: A quand la Révolution ?

Où que l’on porte son regard sur les paysages politiques de la planète, c’est le vide. Voilà qui n’est pas pour rien dans la déprime générale qui accable les peuples. (...) Quelques rares petits pays s’en sortent mieux : les Scandinaves, comme d’habitude, malgré les tensions xénophobes ; le Portugal qui vit, selon les médias, « un miracle économique et social » grâce à son gouvernement socialiste (ce qui devrait faire réfléchir le PS français qui fait porter ses échecs sur le compte d’une crise générale de la social-démocratie) ; la Suisse qui doit moins sa situation enviable – du moins, en comparaison avec ses voisins – aux qualités de ses gouvernants qu’à sa démocratie semi-directe (...) Le monde serait-il devenu trop complexe pour être compris et donc trop compliqué pour être dirigé ? (...) Désormais, ce grand vide tend à être rempli par les groupes économiques issus du capitalisme financier et des nouvelles technologies, les intouchables GAFAM (...) c’est bien la question d’une révolution qui se pose. Personne ne peut en dessiner les contours, ni même affirmer avec certitude son avènement. Mais les choses ne peuvent en rester là. Les choses, d’ailleurs, n’en restent jamais là ! Autant commencer à faire sa révolution personnelle en résistant à l’info-spectacle afin de subvertir la tyrannie médiatique des GAFAM, en tendant l’oreille aux murmures de la nature, en participant à la préservation de l’environnement, en demeurant attentif à tout ce qui bouge contre les aliénations. En trois mots : se tenir prêt.

Charly Schwarz: La Suisse a-t-elle encore besoin des Verts ?

(...) Non seulement ils ont été dépossédés de l'idéologie mais aussi du langage. Aujourd'hui tous les acteurs politiques ont intégré un brin d'écologie dans leurs discours.Aujourd'hui entendre parler d'écologie ne fait plus penser aux Verts. De plus une mauvaise stratégie a été déployée. Par exemple sur l'immigration, ils ont laisser traîner le débat sur l'immigration et laisser dire que c'est un problème au lieu de prendre la parole pour dire que l'immigration pose des problèmes. Ce qui n'est pas la même chose. Les Verts on perdu la bataille du langage et la bataille des idéologies. (...)

Demir Sönmez: Suicide au foyer de l’Etoile

Ce samedi 4 mai, près de 400 personnes se sont rassemblées au Parc Gourgas pour défiler jusqu'à la place Subilia derrière le Foyer de l'Etoile afin de rendre hommage à Ali. Le 27 mars dernier, Ali Reza, jeune immigré afghan, s'est donné la mort au foyer de l'Etoile. Suite à ce décès, les amis d’Ali Reza ont exposé au grand jour leurs conditions de vie : manque d’encadrement et d’accompagnement, conditions d’hébergement dégradées voire insalubres, actes de violences et abus d’autorité de la part des agents de sécurité, etc. (...) (TDG)