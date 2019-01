Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Antoine Orsini: Je quitte ce jour le PLR

(...) Comment penser que la responsabilité et la solidarité qui en faisaient l’essence existent encore en son sein ? Face à un élu qui, n’ayant rien apporté de nouveau à notre assemblée, se borne à agiter sa ténacité (ou sa cécité) à tenir bon comme seul gage de son mérite, comment comprendre le soutien d’une majorité même faible de nos membres ? Comment Pierre Maudet peut-il lui-même faire preuve de si peu de solidarité vis-à-vis d’un parti exsangue par sa seule faute en osant, comble, réclamer un élan de soutien solidaire pour lui-même ? J’ai cru en Pierre Maudet, je l’ai admiré et même assuré de mon soutien au début de ses déboires, mais contrairement à ce qu’il affirme avec la même assurance que ses premiers mensonges, il n’assume aucune responsabilité. Tout doit pouvoir lui être pardonné, car il est celui qui a été élu par le peuple, sans accepter pour autant de consulter à nouveau ce peuple. Ce faisant, on nie le fait que le souverain, lui aussi, a pu changer d’avis après avoir découvert le vrai visage de cet élu. (...)

Edouard Cuendet: Merci à Nathalie, Alexandre, Cyril et Hugues !

En ce lendemain d’Assemblée générale aussi extraordinaire que houleuse, alors que les annonces de démissions pleuvent et que la tentation du règlement de comptes pointe son nez, je me bornerai à rendre hommage à quatre personnalités du PLR. Mes remerciements s’adressent tout d’abord à Nathalie Fontanet, qui a commencé la législature dans une situation cataclysmique, mais qui a pris en main son département avec compétence et sens de l’écoute. Elle a déployé une énergie hors du commun pour mener à bien les négociations et les travaux de l’indispensable réforme de la fiscalité des entreprises. Hier soir, par son intervention, elle a encore démontré sa stature. Une femme d’Etat. Ma gratitude va ensuite à notre Président, Alexandre de Senarclens. (...)

Christophe Ebener: C’est quoi, une mort digne pour une truite lacustre?

Dimanche, c’était l’ouverture de la pêche à la truite dans le Léman. De nombreux pêcheurs partiront en bateau, à l’aube, pour pêcher ces fabuleux poissons à la traîne. D’autres visiteront, à pieds, les embouchures des rivières et du moindre ruisseau, à la recherche d’une lacustre en bonne santé. Mais ils auront peu de chance d’en rencontrer… Les rares poissons qui ont échappé aux turbines des ouvrages hydroélectriques lors de leur retour vers le lac portent en effet le plus souvent la marque de leur séjour en rivière, et sont dans un état déplorable. Ils sont difformes, recouverts d’une masse blanchâtre et gélatineuse. La saprolégniose s’attaque depuis toujours à ces géniteurs lorsqu’ils entrent dans les rivières pour la reproduction, mais depuis quelques années, l’incidence de cette mycose semble malheureusement en augmentation dans nos cours d’eau. (...)

Pascal Décaillet: Adieu Maudet, adieu PLR, vive la politique !

(...) Le PLR genevois est en lambeaux. Il lui faudra des années pour s'en remettre. Ça n'est plus une césure entre libéraux et radicaux, celle-là est au moins soldée : non, ce seront les cicatrices infiniment douloureuses de cet insupportable et interminable psychodrame. Au-delà du PLR, c'est le principe même de l'existence des partis, de l'importance excessive que nous leur accordons, qui doit être interrogé. Nés de la Révolution française, et chez nous des événements de 1848 (un peu avant, à vrai dire), les bons vieux partis, avec leurs bonnes vieilles Assemblées, leurs bonnes vieilles séances de comitards, auront bientôt vécu. Les citoyennes, les citoyens, aspirent à une verticalité tellurique de la vie politique, qui leur permette, par un maximum de démocratie directe, de peser eux-mêmes sur le destin de leur pays. Dans le processus, partout en Europe, de dégradation des corps intermédiaires, qui est une lame de fond de nos sociétés, la gigantesque pantalonnade d'Uni Dufour marque une étape. (...) Concentrons-nous sur les thèmes ! Citoyennes et citoyens, arrêtons de nous focaliser sur les personnes, (...)

Lise Wyler: Femmes et SDF

Quand on parle SFD, on pense surtout "hommes". Mais les femmes, apparemment invisibles. représentent 40% des personnes à la rue en France. Et leur situation est très précaire, car pour une femme, être à la rue, c'est encore le risque permanent d'agression. L'excellent film "Invisibles" retrace le parcours chaotique et misérable de personnes laissées pour compte. Elles ont eu un métier, un toit, une famille, elles ont été aimées, appréciées. Pour mille raisons, leur vie a chamboulé. Plus d'argent, plus de toit, plus d'entourage. Leur seul réconfort "L'Envol" une structure d'accueil, où les assistantes sociales sont loin d'être des dames patronnesses. Seul gros souci, l'Envol va fermer… Un film positif et dynamique sur un sujet délicat et souvent traité avec une bienveillance forcée.

Manuel Alonso Unica: La cible médiatique

(...) Pour ma part, je reviens sur l'état de droit. Peut-on accepter une pareille traque à l'homme? Tel ce gibier poursuivi par la meute de chiens dans cette chasse à courre. (...) L'affaire n'est pas terminée, mais à l'interne la messe est dite. Comme dans toute bonne démocratie le 51% l'emporte sur le 49%. Maintenant il reste à attendre les conclusions juridiques. Et sur les rôles des uns et des autres. En aucun cas Pierre Maudet aura à baisser le regard devant ses collègues du Conseil d'Etat. Il ne reste plus qu'à attendre la prochaine attaque médiatique massive sur l'un des autres membres du collège de cet exécutif. Si l'on accepte cela pour l'un on devrait l'accepter pour les autres. De plus, va-t'on avoir une suite aux affaires de l’exécutif de la ville de Genève, de son Conseil Administratif? Car tout n'est pas oublié. (...) (TDG)