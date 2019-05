Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Antoine Vielliard: Le MCG fait la loi à Genève

Malgré son échec sévère aux élections cantonales le MCG a acquit le pouvoir de faire la loi à Genève. Le PDC et les Verts perdant petit à petit leur pouvoir de construire des ponts nécessaires au consensus, ils abandonnent au MCG le pouvoir législatif. 90% des lois importantes à Genève ont été adoptées ou rejetées par le MCG... les autres partis n'ont pu adopter ou rejeter que 50% à 60% des lois. J'ai été frappé de constater à quel point des conseillers d'état genevois étaient soumis à la volonté de Mauro Poggia. Même pour des décisions aussi anodines que d'appliquer les lois existantes. Comment un conseiller d'état isolé d'un parti en déclin peut-il à ce point imposer sa volonté à des personnalités politiques de premier plan ? J'ai interrogé un élu : "a-t-il des dossiers compromettant sur chacun d'entre eux ?" La réponse était plus simple : "il les tient par le Grand Conseil". Aucune majorité ne peut se faire sans le MCG, et depuis le départ d'Eric Stauffer, Mauro Poggia contrôle le groupe MCG. (...)

Rémi Mogenet: J'ai visité le musée du Prado, à Madrid, à l'occasion d'une visite

familiale, et j'ai été frappé par un trait singulier: la capacité des peintres ayant séjourné en Espagne de s'emparer d'un sujet classique, issu de la tradition catholique ou gréco-latine, et de le transformer en le faisant passer par des strates profondes de l'inconscient, de l'âme. Il en ressort des figures étranges, qui ont un lien avec le baroque, mais un baroque obscur, pas de fantaisie légère – ou avec le Romantisme. Le peintre le plus connu à cet égard, c'est El Greco, qui a créé des formes incroyables (...) Un autre peintre frappant est évidemment Goya. Je ne le croyais pas à ce point, car je connaissais ses toiles grâce à des photographies, ainsi que sa réputation, mais je me disais qu'on avait exagéré. Or, il a créé, dans sa série noire, des formes dignes d'Edgar Poe, et a fait, de scènes réalistes ou fantastiques, voire mythologiques traditionnelles, de véritables cauchemars. Le tableau le plus inouï, selon moi, est celui dit du Sabbat, (...)

Pascal Holenweg: Oui, mais après ?

Depuis 1999, les impôts ont baissé neuf fois dans le canton de Genève, entraînant une perte fiscale de 1 milliard de francs par an. Les promesses des bienfaits de ce dumping fiscal ne se sont pas concrétisées. Au contraire, les inégalités se sont aggravées au sein de la population genevoise. Alors que des défis cruciaux nous attendent en termes sociaux et culturels, de vieillissement de notre population et d’urgence climatiques, la RFFA coûtera plus de 50 millions par année à la seule Ville de Genève, soit environ 250 millions de francs sur cinq ans. L’Exécutif a créé une réserve conjoncturelle destinée à absorber la violence du choc pour les cinq prochains exercices budgétaires. Oui, mais après ? (...)

Jean-François Mabut: Le RIC sur la culture, c'est la fin des communes genevoises

(...) Les Genevois ont-ils conscience que cette initiative signe un peu plus la fin des communes genevoises? (...) L'initiative sur la culture est en effet le dernier domaine où les compétences communales sont premières et ou l'intervention du Canton est subsidiaire. L'initiative sur la culture n'est pas un cadeau pour le canton qui se verra confier une tâche de coordination sans disposer des moyens nécessaires, les budgets restant très largement en main des communes. Que veut dire coordonner au juste? (...) On voit déjà les promoteurs de l'initiative réclamer des fonds supplémentaires. C'est oublier que Genève est déjà la collectivité la plus généreuse en matière de budget culturel (voir le tableau ci-dessous élaboré à partir de la statistique de l'Administration fédérales des finances) (...) (TDG)