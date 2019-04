Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

12 avril

Anne Cendre: Stupéfiante plongée dans la Genève d'autrefois

Harnachés comme des plongeurs sous-marins, quatre intrépides voyageurs se transforment en marionnettes pour revisiter la Genève du passé. C’est l’expérience inouïe que l’on nous propose à la Maison Tavel. (…) A partir du magnifique Relief Magnin perché dans les combles de Tavel, et grâce à la technique d’Artanim dont je vous épargnerai les détails (car je n’y comprends rien), la ville de 1846, peu avant la démolition des fortifications, a repris vie. (...) Attention, monde fictif affolant! Nous laissons-nous embrigader dans un univers illusoire, policé ? Sommes-nous si facilement manipulés par la technique que nous pouvons perdre le contact avec la réalité ? Ici, l’expérience est bienveillante, mais on peut imaginer combien ce genre de transformation peut être utilisé à mauvais escient. Nous quatre, sagement assis dans notre berline, nous aurions pu être attaqués, nous aurions pu nous disputer, le sang aurait pu gicler. Alors que tant de spectacles virtuels font l’apologie de la violence, on est heureux d’assister là à un imaginaire apaisant.

Antoine Vielliard: Genevois, vos impôts ne vous donnent aucun droit !?!

Ce titre qui pourrait sembler provocateur n'est pourtant que le résumé de l'argumentation provocatrice du canton de Genève pour s'exonérer des charges publiques liées à la scolarisation des enfants de frontaliers. Ainsi, selon les juristes du canton, les 7000 francs d'impôts à la source par an dont s'acquitte en moyenne chaque frontalier ne leur donneraient aucun droit. Pourtant, ce sont précisément ces charges publiques des frontaliers qui légitiment le droit du canton à prélever l'impôt à la source. (...) Le canton de Genève a sacrément intérêt de perdre la procédure judiciaire en cours. Si d'aventure il gagnait sur la base d'une telle argumentation c'est toute sa légitimité à prélever l'impôt à la source qui s'en trouverait affaiblie. En effet, à ce jour, la seule justification du prélèvement de l'impôt à la source et de la conservation des deux tiers de son montant est précisément l'existence de charges publiques. (...)

Esther Alder: Personnes sans-abri: il y a urgence!

(...) En tant que ville-centre, et en ce qui concerne l’aide d’urgence, Genève assume la précarité sociale de l’ensemble du canton, voire de toute l’agglomération. La municipalité a fait de nombreux efforts et établi des partenariats pour améliorer et diversifier la prise en charge des personnes démunies. Mais ses possibilités d’action ne sont pas extensibles à l’infini. Elle ne peut plus faire face seule à un problème qui concerne l’ensemble du territoire genevois. Nous avons besoin d’une solution durable, concertée et efficace au problème du sans-abrisme. La Ville y travaille sans relâche. Il existe un Fonds intercommunal qui subventionne la culture. Et pourquoi pas aussi l’hébergement d’urgence ?

Mireille Vallette: Le Dhimmi d'or 2018 attribué à Simonetta Sommaruga

Le « Dhimmi d’or » est une distinction déshonorante attribuée chaque année par l’Association suisse vigilance islam à une personnalité suisse pour sa contribution active à l’islamisation de notre pays. Le 30 mars 2019, l’assemblée générale de l’ASVI a désigné la conseillère fédérale socialiste Simonetta Sommaruga. Raison du choix: dans le but de faire échouer l'initiative contre la burqa, Simonetta Sommaruga s'est démenée en 2018 pour élaborer un contre-projet à l'initiative. Elle refuse d’interdire la burqa au prétexte que les femmes devraient pouvoir s’habiller comme elles le souhaitent, refusant ainsi de reconnaitre que ce vêtement-prison est un symbole de soumission et d’aliénation. (...)

Pascal Décaillet: A Genève, entre 2013 et 2018, on a circulé !

Quand il n'y a pas la Manif pour le climat, il y a la Course des ponts (après-demain, dimanche), ou "Toutes en moto". Quand il n'y a pas "Toutes en moto", il y a le Marathon, ou le Semi-marathon, ou le Triathlon. Quand il n'y a pas le Triathlon, il y a la Course de l'Escalade, puis le Cortège de l'Escalade. Puis à nouveau la Manif pour le climat. Puis, chaque dernier vendredi du mois, la Critical Mass. Puis à nouveau la Manif pour le climat. Puis le Cortège du 1er Mai. Puis la Grève des femmes du 14 juin. Puis une partie des Quais bloqués (on se demande pourquoi !), pour l'Hommage aux morts du 11 novembre. Puis à nouveau la manif pour le climat. Puis à nouveau la Critical Mass. (...) Alors, M. Dal Busco, que je respecte et apprécie comme un homme d'Etat honnête et rigoureux (je ne disconviens pas de ce jugement), je vous dis que les automobilistes genevois, qui sont aussi citoyens et citoyennes de Genève, contribuables de Genève, commencent à en avoir plus que marre ! (...)

John Goetelen: Femmage aux femmes

(...) Tant l’association Osez le Féminisme que l’agence du Planning ont rendu un « femmage » à la cinéaste Agnès Varda, récemment décédée. Femmage? La dernière trouvaille pour extirper le méchant patriarcat du langage où il opprime la fragile Caroline de Haas. Le Wiktionary l’a déjà « validé »: « Hommage fait à une femme, dans un contexte féministe. » Deux ou trois choses à propos de cette distorsion langagière – car c’en est une. (...)

Le groumeur genevois: Le collapse du Dodo

(...) La disparition du Dodo symbolise assez bien la disparition des politiciens et de leurs politiques traditionnelles: il y eut, il y a le printemps arabe, les gilets jaunes, la révolution au Soudan, le peuple d'Algérie dans la rue. Le monde a changé, le monde change, les réseaux sociaux sont nés et l'on ne mesure pas encore ce qu'ils suggéreront encore. Le monde est devenu ingérable car nous somme trop nombreux et il faut se faire à l'idée. Pour les générations futures le monde est carrément foutu. S'attaquer au plastique, aux émanations de gaz, à la consommation de viande, au nucléaire me fait penser aux enluminures des textes bibliques. C'est bien joli mais ça ne change pas les épîtres. Dans cette galère, quelles que soient les rames, l'homo politicus nage à contre-courant. Au problème de la démographie, à ceux de l'écologie, de l'alimentation, il répond par des singeries devant les caméras. (...) (TDG)