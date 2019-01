Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Anne Cendre: Rosa Luxemburg la Rouge

Il y a 100 ans, le 15 janvier 1919 à Berlin, la grande révolutionnaire allemande Rosa Luxemburg est assassinée de la manière la plus odieuse par une soldatesque déchaînée. Rosa la Rouge, comme on l’a surnommée, était à peine sortie de prison, le 8 novembre 1918, lorsque les socialistes prennent le pouvoir après l’abdication du Kaiser Guillaume II. (...) Elle a choisi d’étudier à Zurich, seule université germanique qui accueille les femmes. (...) En août 1893, à Zurich, au troisième congrès de l’Internationale, Rosa fait sa première apparition sur la scène révolutionnaire. Dans cette Internationale dont elle dira : « Ma seule patrie, c’estl’Internationale ! ». Elle a 22 ans, elle vient de créer un journal polonais, La Cause ouvrière, et veut se faire admettre comme déléguée. Un témoin, le Belge Emile Vandervelde, raconte : « (…), elle défendit sa cause avec un tel magnétisme dans le regard, une telle flamme dans ses propos que la masse du congrès, conquise et sous le charme, vota son admission à main levée. » (...) Rosa Luxemburg n’aura pas vu l’échec de ses théories, mais on peut souligner la pertinence de ses idées qui dévoilent les connexions entre écologie, lutte des classes et impérialisme. L’historien Alain Guillerm, dans sa biographie sur Rosa Luxemburg, la rose rouge (Ed. Jean Picollec, 2002), résume : « Rosa Luxemburg fut une dirigeante politique qui, si le mouvement spartakiste avait gagné, aurait permis au 20e siècle d’ignorer les totalitarismes qui ont hanté ce siècle. »

Vincent Schmid: Eglises genevoises et laïcité, le oui de la raison

(...) Lorsque la première épître de Pierre recommande de se soumettre à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain soit au gouverneur comme envoyé du roi, elle pose en filigrane la dignité éminente de la loi civile et du monde profane qu'un chrétien ne doit jamais perdre de vue. En sens inverse, la loi civile ne proclame jamais l'indignité de la sphère religieuse. Les initiateurs historiques de la laïcité en avaient pleinement conscience. La loi sur laquelle le peuple genevois va être appelé à se prononcer n'est absolument pas une machine de guerre anti-religieuse, bien au contraire. Elle est un outil visant à maintenir la paix confessionnelle et l'harmonie dans un paysage spirituel de plus en plus diversifié. (...) Que ces dernières le reconnaissent et invitent la population à y souscrire est plus qu'une bonne nouvelle.C'est la garantie que la liberté de conscience justement comprise a encore de beaux jours devant elle…

Christian Brunier: Désadministrons nos organisations !

Partout dans les entreprises publiques ou privées, la bureaucratie est énorme. Ce surplus de paperasserie résulte souvent d’une multiplicité d’actions qui se justifiaient, certainement, à une époque et qui sont devenues une habitude, sans remise en cause pour savoir si leur bienfait reste actuel. Nous ajoutons des couches, sans faire le ménage. D’où l’importance de remettre en cause régulièrement toutes nos actions et de se poser courageusement une seule question : Cette tâche crée-t-elle une valeur écologique, sociale et/ou économique ? Si la réponse est non, soit l’action doit être amendée, soit elle doit être rapidement stoppée. Les lourdeurs administratives péjorent les clients, démotivent les collaboratrices et collaborateurs, et sclérosent les organisations. Chassons l’inutile, le superflu, l’ennuyeux, pour garder l’essentiel, le motivant, la valeur ajoutée. Soyons honnêtes. Nous recevons toutes et tous des PV que nous ne lisons jamais (...)

Pascal Holenweg: Décervelage, pirates, flibustiers et thaumaturges

Dans le calendrier pataphysique, ce 15 janvier est le 18ème jour du mois de Décervelage, et c'est le jour des Sts Pirates et Flibustiers, thaumaturges. (...) A l'image de l'inénarrable Pierre Kunz, ancien député et constituant, qui écrit dans un courrier des lecteurs à la "Julie" qu'"au sein de notre parti, les choses ne se sont pas passées comme elles l'auraient dû". Et elles auraient dû se passer comment ? ben c'est simple : elles n'auraient pas dû se passer du tout : Maudet, interprète les attaques qui le visent "comme une conséquence de (sa) volonté de réformer", mais pas de ses conneries. "Le peuple m'a confié une mission, je ne compte pas me défiler". Se "défilerait"-il d'ailleurs qu'il devrait être remplacé - mais par qui ? (...) Dans "Le Temps" de lundi, Fati Mansour renvoie Maudet à Nietzsche : "Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire". Nous, on lui transmettra plutôt ce message du vieux Montaigne : " (...) La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. (...) Ce n'est plus ce qu'il vous faut chercher, que le monde parle de vous, mais comme il faut que vous vous parliez à vous-même" …

Pierre Pittet: Soirèe Maudet au PLR

Résultat médiocre pour le menteur à confesse… ce qui m'a le plus choqué, c'est les arguments que Pierre Maudet utilise pour se faire pardonner ses graves fautes morales voire pénales pour acception d'avantages avec retour d'ascenseur possible et les minorer. (...) “Non, je n'ai jamais jamais favorisé un groupe hôtelier dans l'attribution de mandats.” Qui parle de groupe hôtelier ? Le point sensible c'est l'octroi à la puissante et stratégique société Dnata, propriété de Emirates, elle-même propriété du fond souverain,donc public des Emirats arabes réunis, du mandat d'assistance au sol à l'aéroport de Cointrin. Pierre Maudet, faisait partie du Conseil d'administration de l'aéroport,en charge du bon fonctionnement de cette société autonome d'intérêt public. Qu'il se soit fait remplacer par son secrétaire général lors de l'adjudication ne change rien à l'affaire. (...) “Je vous demande d'être solidaire non pas pour être complice mais pour être solidaire. Une des valeurs de notre parti.” Solidaire de quoi? Des mensonges et de la manipulation des Genevois par des manoeuvres de diversion? Toute cette affaire est à vomir. Vivement que le cauchemar civique cesse. Que les Genevois arrêtent de se faire manipuler!

Walter Schlechten: La gueule de bois

Ce matin, nombreux sont ceux qui se réveilleront avec la gueule de bois. D’abord il y a ceux qui auront trop fêté à la Coupole une victoire sans prestige, sans relief, sans véritable gagnant, un vote de confiance qui n’aura rassuré personne au regard des abstentions. Puis, il y a ceux qui, hier soir déjà, avaient pris immédiatement conscience du séisme qui venait de scinder en deux le PLR genevois, voire pire encore. Parmi ces élus, ces élites, ces gens en devenir, ces membres d’un parti pour lequel ils s’investissent eux aussi et avec rigueur au jour le jour, il y a surtout des gens de valeurs, nos valeurs. Car en effet, loin de tout engagement politique, c’est en premier lieu le sens des valeurs de chacun qui a été attaqué, agressé, meurtri hier soir par ce grand concours d’éloquence. Difficile alors de rester debout, de poursuivre le chemin, de montrer la voie quand la cohésion morale n’existe plus. Demeure l’avenir, individuel et pluriel, électif ou subjectif, participatif ou castrateur, idéaliste ou pragmatique, un avenir sombre c’est certain pour une institution politique où le soleil qui brillait au-dessus des pyramides vient d’ouvrir un nouveau tombeau, celui de nos croyances.

Pascal Décaillet: Rosa Luxemburg

Point n'est besoin d'être communiste, encore moins Spartakiste, pour admirer le personnage historique de Rosa Luxemburg (1871-1919). (...) Dans les premières semaines de cette Révolution, Rosa Luxemburg, assassinée à Berlin avec Karl Liebknecht le 15 janvier 1919, a joué un rôle majeur. Il faut imaginer ce qu'a été le climat politique dans l'Allemagne vaincue de novembre 1918, et dans les mois qui ont suivi. Nous étions juste un an après la Révolution russe. Des Soviets locaux ont été proclamés dans des villes allemandes, avec des moments de confrontations très durs en Bavière. (...) S'il me fallait ne vous recommander que deux livres, deux chefs d’œuvre, ce seraient "November 1918" d'Alfred Döblin (publication intégrale 1949-1950), et "Die Geächteten", d'Ernst von Salomon, "Les Réprouvés" (1930). Il y raconte l'Histoire des Corps-francs.

Pierre Béguin: Gilets jeunes

Une grève des élèves est donc prévue vendredi 18 pour protester contre l’inaction de Berne face à l’urgence climatique. (...) Pour commencer, est-ce Berne qui devrait en faire plus dans sa politique climatique, ou la jeunesse qui pourrait en faire moins dans son propre mode de vie? Car si notre avenir est à ce point apocalyptique - comme on ne cesse de nous le rappeler à chaque fois qu'il faut lever une taxe -, il faudra bien, par exemple, se résoudre à jeter Smartphone, Iphone, Huawei, tablette ou autre ordinateur portable; (...) choisir des vacances écologiques de proximité; (...) Voilà un petit problème arithmétique que je soumets à la sagacité de nos jeunes manifestants: (...)

Didier Bonny: « Les Invisibles » : un bel équilibre entre réalité et fiction

Inspiré du livre de Claire Lajeunie intitulé « Sur la route des invisibles », le film de Louis-Julien Petit se déroule principalement dans un centre d’accueil qui héberge des femmes SDF. Il raconte le quotidien des travailleuses sociales qui viennent en aide à ces femmes au moment où le centre va devoir fermer suite à une décision de la municipalité. Prêtes à tout pour tenter de réinsérer leurs protégées avant la date fatidique, elles ne vont pas hésiter à faire feu de tout bois pour atteindre leur but. (...) Force est de constater que l’objectif visé est atteint. Pour arriver à trouver le juste équilibre entre comédie et drame, Louis-Julien Petit a choisi, à deux exceptions près, des actrices non professionnelles pour incarner des femmes SDF. (...)

Jean-Noël Cuénod: Le Grand Débat de Macron écrit en langue morte

(...) Les élus locaux rendent à Emmanuel Macron la monnaie de sa pièce. Outre, qu’il a boudé le congrès des maires de France – une indélicatesse qui laisse des traces – son gouvernement n’a cessé de tondre les communes. Avec la suppression de la taxe d’habitation, il les a privées d’une importante pompe à phynances qui n’a pas été compensée par d’autres ressources ; avec celle des emplois aidés, il a mis fin à de nombreux projets sociaux dans les villages les plus pauvres. Comme les Gilets Jaunes, les maires – ces grognards de la République – se sentent méprisés par la morgue élyséenne. Emmanuel Macron se vantait d’avoir toujours un coup d’avance sur ses adversaires. Mais c’était avant. Avant les Gilets Jaunes. Maintenant, il a systématiquement un coup de retard. (...) Un coup de retard, avec son grand débat alors que c’est l’ensemble des institutions de la Ve République qui est aujourd’hui remis en cause, de fond en comble. Non seulement de la part des Gilets Jaunes mais aussi par les deux tiers des Français, selon un sondage Opinion Way. Langue morte que celle de Macron, disions-nous en commençant ce papier. Langue de communicant qui ne communique plus rien. (TDG)