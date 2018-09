André Thomann: Tarik Ramadan, un moratoire?

Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

André Thomann: Tarik Ramadan, moratoire?

Il nous avait bien fait rire, T.R., en demandant qu’on instaure un moratoire pour repousser la lapidation des femmes adultères en pays musulmans soumis à la charia. Je dis bien les femmes, car dans les vidéos illustrant la condamnation, on ne voit que des femmes, ces messieurs également coupables car il faut être deux pour commettre un adultère, s’empressent de se réfugier chez des copains pour laisser passer l’orage. Jésus s’adresse bien à la femme adultère, le mec est introuvable. (...) Le fond maintenant. Ramadan se moque du concept de Français de souche. Selon lui, oubliant les Gaulois, les Français de souche ne sont que des immigrés de plus longue date car nous sommes tous des immigrés. C’est oublier qu’un immigré peut aussi devenir Français de souche. Exemples, le cardinal Mazarin, Emile Zola, Pablo Picasso, bien que respectivement italiens et espagnol. Marie Curie, ex-polonaise, la comtesse de Ségur, née Rostopchine, origine russe sont devenues des Françaises de souche. Ce que Ramadan omet de mentionner, c’est que ces messieurs ne portaient pas la djellaba ni ces dames le hijab. On ne les distinguait pas dans la rue. (...) Daniel Warner: Hubris On and Off the Court

The ancient Greeks used hubris to describe a personality of exaggerated pride or overconfidence. Often the hubristic person went so far as to challenge the gods, which inevitably led to that person’s downfall. The recent performance of Serena Williams at the U.S. Open and the exaggerated narrative of America’s greatness at John McCain’s funeral ceremony demonstrate how little we have learned from the past. (...) Serena Williams is a great athlete. However, her behavior on the court disqualifies her as a role model. John McCain was an exemplary soldier. However, the war in which he fought and his advocacy for the unqualified use of force by the United States disqualify him as a role model. The “greatness” of the United States must be contextualized and deserved. Hubris cannot overshadow reality; what we want should not obscure what is out there.

Jean-Noël Cuénod: Nostalgie… Mon pote le Gitan s’est taillé

Les Gitans ne font plus rêver. Les lendemains ne chantent plus. Ils déchantent à tue-tête. De nos jours, qui siffle encore des chansons dans les rues ? Peut-être quelques vieux dont le grand âge n’as pas encore gercé les lèvres. Il faut faire avec nos paradis perdus. Ou plutôt, il faut vivre sans. Mais pas sans rêve. Impossible de vivre sans. (...) Non, il n’y pas plus de Gitans, plus de Tsiganes mais des Roms. Pensez donc, des Roms, aucun gadjé n’aurait l’idée de les mettre en songe ou en chanson. (...) Jadis, les lendemains chantaient sur les murs, sur les manchettes de l’Huma.Belles chansons emportées dans les égouts du Goulag. Remarquez, on se doutait bien que tout n’était pas blanc-bleu dans la rouge patrie du socialisme. Mais on chassait fissa ces déplaisantes bouffées qui vous piquaient les yeux. On préférait se réfugier dans une Union soviétique reconstruite par nos soins, village Potemkine à Aubervilliers ou Ivry. (...) L’humain ne vit que par le récit qu’il se fait de la vie. Même la science est un récit. Plus élaboré que d’autres. Mais un récit tout de même, changeant comme les autres. Et le rêve est le système sanguin du récit. Sans rêve point de récit.

Le groumeur genevois: Va-t-on débaptiser la rue Jean-Calvin?

Il a réussi son coup le gonze d’Outre Sarine ! V’là que les Quétoi ont déboulonné la plaque qui ornait l’Espace Louis Agassiz à l’Université de Neuchâtel. Le Staufifre en question s’appelle Hans Fässler et milite légèrement plus à gauche que les socialistes. Il a même été élu national, ce qui lui a valu, il y a quelques lustres l’immunité alors qu’il était poursuivi pour divulgation de secrets militaires. Mézigue je l’connais pas personnellement mais son pédigré de philosophe, de politicien, de guitariste, de cabarettiste et d’enseignant doit valoir le déplacement pour une bière avec lui au Stübli de Saint-Gall. Le Hans a passé une bonne partie de sa vie à dépeindre la Suisse comme un pays d’esclavagistes. En 2007 il a même lancé une campagne au titre évocateur : Démonter Louis Agassiz comme on dirait "Dénonce ton porc". (...)

Adrien Faure invite Brice Touilloux : Ethique et marxisme

AF. Parlons éthique. Le marxisme propose-t-il une justification éthique en faveur d’une société socialiste/communiste ? BT. De manière très radicale, ma réponse sera non. L’intérêt est pourquoi ce « non ». De très nombreux « analystes » politiques, ou bien même de politiciens, critiquent et rejettent la « gauche radicale marxiste » à cause de sa soi-disant éthique de la société. L’éthique est une partie de la Morale, qui, elle, correspond à un ensemble de concepts qui séparent le bien du mal d’un point de vue qualitatif et quantitatif. La Morale est fortement présente dans le milieu politique. Les débats (à gauche comme à droite) se font de plus en plus sur le plan de la Morale et non de l’analyse matérialiste de la situation. (...) AF. Y a-t-il, ou non, une éthique propre au prolétariat ? BT. Comme nous l’avons vu, chaque militant a une morale et donc une éthique. Il en est de même pour chaque individu. La Morale venant des conditions matérielles, des rapports sociaux et du dynamisme historique, il existe donc une éthique particulière à chaque classe. (...) (TDG)