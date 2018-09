Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

André Naef: Sicile: ville nouvelle...ou musée à ciel ouvert ?

Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1968, un tremblement de terre de force 6,5 sur l'échelle de Richter ravageait la vallée du Belice, en Sicile, faisant plus de 400 morts, un millier de blessés et 100.000 sans-abris. Plusieurs localités furent entièrement détruites, notamment les villages de Poggioreale et de Gibellina, fondés il y a plusieurs siècles. Cinquante années plus tard, ils ont suivi des voies différentes pour perpétuer le souvenir de cette tragédie. A Poggioreale, laissé en l'état tel qu'il se trouvait au lendemain du séisme, un groupe de bénévoles organise des visites guidées au milieu des ruines, ponctuées par un arrêt dans un petit musée contenant des objets hétéroclites retrouvés dans les décombres: chaussures, vêtements, jouets , meubles, ustensiles de cuisine… Quant aux 1600 habitants, ils vivent désormais dans un nouveau village aux bâtiments entièrement fonctionnels, sans prétention artistique. Toute autre est la destinée de Gibellina, fruit de l'ambition d'un maire charismatique, Ludovico Corrao, au parcours politique sinueux, qui l'avait mené de la démocratie chrétienne à l'extrême-gauche avant d'être assassiné en 2011, âgé de 84 ans, par l'un de ses ouvriers d'origine bengali. Il avait conçu l'idée d'une ville entièrement nouvelle, Gibellina nuova, à 11 km. de l'ancienne, en faisant appel au gratin des artistes italiens des années 80. (...)

Rodolphe Weibel: La faute originelle de l’OFT

(...) En 2008, les CFF étaient devenus, depuis 1999, une société anonyme. Ce nouveau statut les obligeait à gérer leur affaire en toute indépendance. L’une des conséquences de ce changement de statut a été qu’ils ont développé une forte activité immobilière. Lorsque s’est posée la question de l’extension de la capacité du nœud ferroviaire de Genève, ils ont vu le considérable intérêt financier qu’ils pourraient tirer de ce besoin ferroviaire pour réaliser une opération immobilière : l’ajout de deux quais et 4 voies au côté de la gare actuelle de Cornavin dégagerait en-dessous, au niveau de la rue de Montbrillant, une surface de plus d’un hectare, prise en partie sur le domaine public, en partie sur des parcelles privées, dont certaines leur appartiennent, qui se prête magnifiquement à une galerie marchande. L’intérêt de la Société anonyme des chemins de fer fédéraux était évident. Ils ont donc voulu faire ce que les pouvoirs publics voulaient les voir faire en leur imposant le statut de société anonyme : une bonne affaire. Il n’était pas dans leur intérêt de réaliser la boucle de l’aéroport, qui était la solution naturelle, prévue depuis la réalisation de la gare de l’aéroport. C’est à ce moment précis que l’Office fédéral des transports aurait dû fermement intervenir pour protéger les intérêts de la collectivité publique. (...)

Jean-Michel Olivier: La curée

On reproche à Pierre Maudet d'avoir été invité à Abu Dhabi aux frais de l'émir — et non de la princesse (le voyage n'a pas coûté un sou aux Genevois). Mais ce n'est pas le plus grave. Et d'ailleurs on ne sait rien sur ce voyage (officiel ? semi-officiel? privé ?). Non. Ce qui est grave, aux yeux des Fouquier-Tinville de notre époque (qui ne manque pas de procureurs à la petite semaine), c'est que Maudet aurait menti. Oui. Vous avez bien lu : menti (lui prétend qu'il n'a pas dit toute la vérité, mais n'entrons pas dans ce débat philosophique !). Et là, il semblerait que cette faute (ce n'est plus une erreur ou une gaffe, mais une faute, au sens libéral-politique-calviniste du terme) soit impardonnable! On connaît la suite : sitôt que la bête est à terre, les charognards se précipitent. Il n'y a rien à faire. Après l'hallali, c'est la curée, si bien décrite par Zola. Il est vrai que parmi ces vautours (politiciens et journalistes avant tout), personne n'a jamais menti. (...)

Houda Khattabi: Quels droits politiques pour les Suisses de l'étranger?

La SSR a décidé cette année d'inclure les Suisses de l'étranger dans son sondage pré-électoral. Elle compte ainsi obtenir plus d'informations sur la participation de ce groupe de Suisses bien particuliers - que l'on nomme "cinquième Suisse" - dans la vie politique helvétique. Que ce soit pour des raisons professionnelles, économiques ou de formation, de nombreux Suisses décident ou sont forcés de quitter la patrie. Selon l'Office Fédéral de la Statistique, ils sont ainsi 752'000 à avoir quitté le territoire, soit près de 11% de la population totale à fin 2017. Un pourcentage conséquent si on le compare à celui de nos voisins comme la France qui ne compte que 3% d'expatriés, ou l'Allemagne avec 7%. Pour ce qui est de la répartition, 62% des Suisses de l'étranger vivent en Europe, principalement en France. Alors que la SSR s'interroge sur les raisons de la faible participation des Suisses expatriés aux élections cantonales et surtout fédérales, se pose la question des droits politiques de cette catégorie non négligeable de la population. Chez nos voisins, la France accorde le droit de vote à tous ses citoyens de manière quasiment inconditionnelle. (...)

Pascal Décaillet: La langue arabe et le champ du possible En quoi l'apprentissage de l'arabe à l'école constituerait-il un problème ? En quoi le chemin vers une langue, qui est (avec le chemin vers la musique) la plus belle itinérance du monde, serait-il à éviter ? L'arabe est une langue magnifique, porteuse de milliers de textes qui ont, au fil des siècles, constitué des civilisations. Pouvoir, dans un choix volontaire parmi d'autres langues, étudier la langue et la civilisation arabes, constitue une possibilité d'enrichissement de son champ linguistique, intellectuel et culturel. Comme l'apprentissage de l'allemand, ou du grec, ou de l'hébreu, ou du turc, ou du persan, ou de n'importe quelle autre langue. (...)

Herbert Ehrsam: Qui veut casser les relatives bonnes relations avec la Russie ?

Mon pays, la Suisse, applique des sanctions "soft" par rapport aux USA et à l'Europe et j'ai l'impression que notre position dérange ce petit monde. D'après ce que j'ai compris, deux espions russes ont été arrêtés en Hollande avec du matériel d'espionnage et il devait venir en Suisse. AH ! bon. Ils se baladaient avec ce matériel et allaient traverser plusieurs pays avant d'arriver chez nous ! On nous prend pour des cons … Car, à mon avis, les services secrets russes auraient quand même l'intelligence de faire transiter en Suisse ce matériel par la valise diplomatique, non ? J'ai beaucoup plus peur des USA que de la Russie quand j'entends les propos d'un certain Monsieur John Bolton contre la Cour pénale internationale. Je rappellerais que nous avons une Suissesse Madame Carla Del Ponte, brillante compatriote, qui a présidé cette Institution. Elle doit sûrement apprécier ces propos. Quand on menace une cour de justice comme la CPI, cette dernière ne pourrait-elle pas émettre un mandat d'arrêt international contre ce personnage ? (...)

Hank Vogel: Stockholm (1, à suivre)

La liberté, c’est le beau et mystérieux jardin de mon enfance que j’aimerais tant retrouver. Je m’appelle Gjin, Giovanni, Hans, Hovhannes, Iannis, Ion, Ivan, Jan, Janek Janos, Jean, Joao, Johannes, John, Juan, Juhani ou Sean. A vrai dire on m’appelle ainsi. Tout dépend de la région linguistique dans laquelle je me trouve. Cela ne me dérange nullement, au contraire cela m’amuse énormément et je trouve ça très bénéfique pour ma santé mentale. Car chaque fois que l’on me prénomme différemment, je change presque aussitôt d’état d’esprit. Je deviens quasi quelqu’un d’autre. En tant que Giovanni ou Iannis, l’allégresse m’habite davantage qu’en tant que John ou Hans, par exemple. C’est fou comme la sonorité des mots peut avoir une telle l’influence sur mon comportement! (...) (TDG)