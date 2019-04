Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

3 avril

André Naef: Non, Paris ne brûle pas !

Des voitures en feu, des banques incendiées, des magasins saccagés, les Champs-Elysées livrés aux Gilets jaunes et aux Black Blocks. Ces images, largement relayées par les réseaux sociaux, ont fait le tour du monde. Mais elles sont forcément réductrices: Paris brûle-t-il ? C'est très exagéré. En ce début de printemps, qui revêt toujours une couleur particulière sous le ciel parisien, théâtres, musées et restaurants ne désemplissent pas, les terrasses de café sont prises d'assaut, les touristes sont revenus en nombre, notamment les Asiatiques et les Américains. La saison est propice au coup d'envoi de grandes manifestations culturelles. L'une d'elles est autant source de polémiques que la saga des Gilets jaunes, pour des raisons pas exclusivement artistiques. Le Musée Maillol lève le voile sur la collection du marchand d'armes suisse Emil Bührle (1890-1956). Cinquante-sept toiles de Manet à Picasso, en passant par Monet, Renoir, Sisley, Degas, Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec ou encore Van Gogh: un éblouissement ! Mais ce sont les conditions d'acquisition de ces chefs d'œuvre qui prêtent à discussion. (...)

Pascal décaillet:Un Conseil d'Etat béatement pro-UE

Composé de trois magistrats de gauche, de trois magistrats bien libéraux (y compris, hélas, le PDC), et d'un magistrat clignotant, mais censé être profilé sur les questions sociales, le Conseil d'Etat genevois réussit l'exploit de se prononcer en faveur de l'Accord-cadre institutionnel avec l'Union européenne ! Outre que l'avis d'un gouvernement cantonal n'a guère d'importance sur une question à ce point fédérale - et qui devra absolument, le jour venu, être tranchée par le suffrage universel - on retrouve dans ce vote l'éternelle obédience du Conseil d'Etat genevois, même délesté de son Président 2013-2018, pour une Union européenne qui, dans ce dossier, met le pistolet sur la tempe des Suisses. (...)

Christian Brunier:Une centrale solaire participative sur le toit du Stade de Genève

(...) Il ne suffit pas de parler de la transition énergétique, il faut agir ! Prendre une part dans une centrale solaire est un excellent moyen d’action pour celles et ceux qui ne pourront jamais poser des panneaux solaires au-dessus de leur logement. La construction de la centrale intervient en même temps qu’un grand programme de rénovation du Stade de Genève. De nouveaux bancs de joueurs ont été installées et le WIFI renforcé. Les coursives du Stade seront repeintes, les buvettes et les loges seront rénovées. Par ailleurs, une nouvelle Tribune Presse sera prochainement mise en place. Des travaux de sécurisation liés aux exigences de la Swiss Football League sont en cours (notamment la sécurisation du secteur des visiteurs ainsi que la mise en place de filets anti-jets). Grâce à cette nouvelle centrale photovoltaïque, le Stade de Genève contribue ainsi à la Stratégie énergétique 2050 plébiscitée par les Genevoises et Genevois. (...)

André Pfeffer: BREXIT + UDC : même combat ?

(...) Que veulent les 17,4 millions de britanniques qui ont voté le BREXIT ? Ils désirent être gouvernés par des personnes qu’ils élisent eux-mêmes. Ils ne pensent pas que l’Union Européenne sera un jour une démocratie représentative et, de ce fait, ils ne veulent pas dépendre de bureaucrates de Bruxelles. Ils sont conscients qu’une telle décision aurait des conséquences. Leur agriculture serait pénalisée avec des taxes d’exportation. Tous les changements et les adaptations nécessiteraient du temps. Mais et, selon les récents sondages, la majorité est convaincu que leur pays saurait s’adapter, y compris avec un « No Deal » ! L’Angleterre a toujours été un pays ouvert et de commerce. Elle n’a jamais cultivé un isolationnisme comme le Japon. (...)

John Goetelen: Retour d’El Niño : un été chaud à venir ?

Le grand radiateur planétaire est de retour. Il est dans son rythme, de 3 à 7 ans. (...) Celui de 2019 est plus annoncé plus faible par la NOAA (administration météorologique états-unienne). Néanmoins il pourrait influencer les températures mondiales en les poussant légèrement à la hausse. Car il y a une corrélation entre les poussées chaudes du XXe siècle et l’Oscillation Décennale du Pacifique (PDO en anglais) dans laquelle s’inscrivent les El Niño les plus intenses. (...) Ce nouvel épisode, annoncé faible, produira-t-il un été chaud et beau, un aussi long et bel été que 2018? Espérons-le. (TDG)