Adrien Faure: Ce que nous dit Jordan Peterson

(...) Dans sa réflexion moins académique, il se permet aussi d’invoquer les grands classiques de la littérature russe, l’œuvre de Nietzsche et même… la Bible ! Bien que Peterson m’ait intéressé d’abord pour sa critique du postmodernisme, je ne vais toutefois pas ici m’étendre beaucoup sur sa réflexion politique pour le moment, mais plutôt vous restituer quelques éléments de ce qu’il appelle sa réflexion théologique. A vous de voir si cela vous parle ou non. 1. La vie est souffrance. (...) 2. L’antidote à la souffrance réside dans le sens (meaning). Le sens est à trouver dans l’adoption de la responsabilité. (...) 6. Le mariage est une institution qui a pour fonction première de protéger les enfants en rendant plus difficile la séparation de leurs parents et en garantissant ainsi une durée plus longue de présence parentale aux enfants (peut-être que ce point parlera davantage à ceux dont les parents ne se sont pas mariés). 7. On peut appliquer la théorie de l’évolution à la littérature. (...)

Rémi Mogenet: Soutenance de thèse et méthode historique

J'ai déjà évoqué le dialogue avec le professeur Christian Sorrel, lors de ma soutenance de thèse, concernant la nature de l'Église de Savoie, qu'il voulait au fond faire plus conforme au catholicisme rationaliste contemporain qu'on pratique en France, qu'elle ne l'était. Mais un autre point de discorde a surgi, qui m'est cher: la méthode historique. (...) Christian Sorrel me reproche donc de faire s'appuyer l'histoire sur la littérature alors que les deux ont en principe leurs outils propres. En effet, affirme-t-il, la littérature n'est faite que de discours, et l'histoire s'appuie sur des faits solides. Ah? les documents administratifs, rédigés par des fonctionnaires, sont donc fiables, et pas les œuvres des poètes? Et pourquoi donc? Je lui ai répondu que les documents administratifs étaient aussi des discours, qu'on pouvait, si on voulait, ne pas s'appuyer sur ceux des poètes, mais qu'on pouvait aussi s'appuyer sur eux. (...)

Pascal Holenweg: Et les communes, bordel ?

(...) La répartition des tâches entre la Commune et le canton est une répartition des droits démocratiques. La question est bien de savoir qui parle au nom des communes : leurs exécutifs seuls, ou leurs conseils municipaux aussi ? Dans les négociations avec le Conseil d'Etat, les communes sont représentées par leurs exécutifs -et donc la Ville par son Conseil administratif. Ce sont les exécutifs des communes qui les représentent à l'extérieur, à l'égard d'autres autorités. Mais la population, ce sont les Conseils municipaux qui sont supposés la représenter -c'est en tout cas ce qui les légitime. Quand elle ne veut pas être représentée, qu'elle veut s'exprimer, décider, directement, elle le fait par les moyens de la démocratie directe, le référendum et l'initiative. Et quand elle s'exprime de manière indirecte, ce sont les conseils municipaux qui doivent porter sa voix. Or dans le processus de négociation de la répartition des tâches entre le canton et les communes, cette voix est inaudible (...)

Daniel Warner: Are Academics Academic?

The dictionary defines academic as “educational, scholastic,” as well as “not of practical relevance; of only theoretical interest.” After spending a week at an academic conference with eminent university scholars of international relations, I find it appropriate to question the relationship between the two definitions. Were the scholars and their scholastic writings “not of practical relevance” and “only of theoretical interest”? (...) (TDG)