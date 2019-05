Adrien Faure: C’est quoi être démocrate-chrétien au XXIe siècle ?

Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Adrien Faure: Entretien avec un Démocrate-Chrétien : Ivan Deiana

AF. Ivan Deiana a attiré mon attention parce qu’il a osé braver la domination de la CUAE, le puissant syndicat estudiantin genevois d’extrême gauche postmoderniste, sur les institutions participatives universitaires, en proposant une liste alternative lors des élections internes qui se déroulaient entre hier et aujourd’hui. Apprenons-en un peu plus sur ce jeune engagé. Pourrais-tu te présenter s’il te plaît ? J’ai 22 ans, j’habite à Meyrin, étudie la science politique à l’Université de Genève depuis maintenant 2 ans et suis membre de 2 associations universitaires : l’AIESEC (responsable des relations médiatiques) et Fréquence Banane (vice-président). Je suis une personne relativement simple : il me suffit de me balader aux quatre coins du Canton avec de la musique dans les oreilles, d’un peu de temps pour moi pour me plonger dans un bon livre, de bonnes bières entre amis pour finir la semaine, d’un petit voyage pour me libérer l’esprit et de militer pour mes idées pour être comblé ! (...) AF. C’est quoi être démocrate-chrétien au XXIe siècle ? Il y a quelques jours, j’étais en pleine réunion avec le Comité de ma section communale. Notre conseiller administratif a résumé son œuvre en disant : « Être démocrate-chrétien, c’est tendre la main à celles et ceux qui la vie a laissé sur le bord de la route ! » Je pense que cette phrase résume, à elle seule, ce pourquoi j’ai opté pour la démocratie (...) chrétienne

André Pfeffer: RFFA : Débâcle Socialo-PLR !

(...) L’absence de réaction et le manque de courage de notre Conseil d’Etat nous amène dans une situation critique. Aucune réforme n’a été entreprise depuis des années. Lors des 5 derniers exercices les dépenses publiques ont augmentés de Fr. 800 millions (7,8 à 8,6 milliards de 2014 à 2019). Le budget « de gauche » de l’actuelle période a même bénéficié d’un cadeau supplémentaire de 25 millions pour obtenir le soutien de l’Ensemble à Gauche ! Plus personne pense que ce Conseil d’Etat est capable de maîtriser ou de stopper les dépenses ! Est-ce que Genève devait suivre le modèle ou « paquet ficelé » de la RFFA-CH ? La perte de Fr. 2 milliards annoncée par Berne concerne très marginalement la caisse fédérale ! Pour l’essentiel, ce trou sera assumé par les cantons et les communes. Le geste généreux de Fr. 2 milliards pour l’AVS sera essentiellement payé à l’aide d’une augmentation des déductions sur les fiche de salaire. Malheureusement la situation est totalement différente à Genève. La perte pour le volet RFFA cantonal est de Fr. 186 millions pour l’Etat et de Fr. 46 millions pour nos communes. A cela s’ajoute, à condition que nos contribuables acceptent le contre-projet, un cadeau de Fr. 186 millions. (...)

Anne Cendre: Hammershoi, peintre de la sérénité

Si vous aimez la sérénité dans l’art, allez voir Vilhelm Hammershoi, peintre de la vie paisible, de l’intimité, que l’on peut contempler à Paris, au Musée Jacquemart André, jusqu’au 22 juillet 2019. L’exposition reflète tous les aspects de l’œuvre du peintre danois né en 1864 et mort d’un cancer en 1916 : paysages, portraits, nus, vues urbaines et surtout de nombreuses scènes d’intérieur. On pénètre dans un univers de paix et de silence. (...) J’ai découvert Hammershoi lorsque je préparais Les Peintres de Londres (Conti-Edita, 1990) parce qu’il fit plusieurs séjours à Londres. Sa série de British Museum est caractéristique de son style épuré, sans âme qui vive.

Paolo Gilardi: RFFA: chantage international?

(...) Ce n'est pas pour ces dernières que l'OCDE et l'UE militent, mais contre le dumping fiscal. Or, si c'était NON le 19 mai, la Suisse se verrait acculée à devoir supprimer les régimes de faveur pour éviter des mesures de rétorsion. Point! D'ailleurs, rien ne prémunit la Suisse de telles mesures même en cas de Oui le 19 mai, car le taux d'imposition réellement pratiqué -moins de 11%!!!- serait de plus de la moitié inférieur à celui pratiqué par les USA de Trump. Le dumping fiscal ne viendrait pas à disparaître, bien au contraire, il serait inscrit dans la loi et voté par le peuple souverain. De ce fait, RFFA ne protège point la Suisse contre les mesures de rétorsion internationales. Par contre elle offre aux nantis de ce pays la possibilité d'accaparer une part encore plus importante de la richesse produite… (...)

Edmée Cuttat: un conte féministe qui se perd en route

(...) La réalisatrice Teona Strugar Mitevska s’empare ainsi d’une histoire vraie pour suivre le combat de Petrunya (Zorica Nusheva, actrice plutôt inspirée en l’occurrence) confrontée à la misogynie d’une communauté patriarcale. De faible et inoffensive au départ, elle se révèle de plus en plus forte au fur et à mesure que l’histoire déroule. Malheureusement, si la première partie est enlevée, la seconde patine. En fait, le film se termine pratiquement dès que Petrunya est emmenée au commissariat. Du coup ce conte qui se veut un brûlot féministe, commence à tourner en rond. La réalisatrice semble ne plus avoir rien à dire ou à démontrer et nous sert alors une comédie manquant singulièrement de finesse, à l’image du personnage de la journaliste nous serinant sans trop y croire ses critiques maladroites à l’égard de la phallocratie ambiante.

John Goetelen: Fred Vargas incandescente

La faute aux dirigeants bien sûr, qui seront responsables des famines à venir. Sauf que les plus grandes famines en Europes ont eu lieu en période froide, pendant le petit âge de glace. Le réchauffement humidifie l’atmosphère et cela profite aux récoltes. De même que le surplus de CO2, qui fait reverdir la Terre. Le Sahel regagne de la couverture végétale et la pluviosité semble avoir bénéficié de la période désignée comme celle du réchauffement, de 1985 à 2000. Le climat équatorial est chaud et constamment humide. Grâce à cela la forêt équatoriale est luxuriante. Elle est l’aire biotique planétaire la plus riche en diversité. Mais pourquoi tenter d’argumenter quand madame Vargas annonce – avec conviction et volonté de semer l’angoisse – la mort imminente des trois quarts de l’humanité? Où a-t-elle pioché cette idée hautement improbable et farfelue? Et ce seuil de 2° C est-il si dramatique (si le réchauffement se maintient)? L’Europe connaîtra à nouveau le climat d’il y a 8’000 ans, et 3’000 ans, et 1’000 ans, périodes des optima climatiques analysées selon différents proxys. (...)

Gorgui Ndoye: Le ” Printemps de la Francophonie”

(...) "Après une prestation exceptionnelle de Charles Aznavour l’année dernière, c’est un concert en hommage aux femmes et à leurs droits que l’OIF a organisé le 8 mai au soir dans la grande salle des Assemblées du Palais des Nations", souligne un communiqué de la Mission de la Francophonie auprès de l'ONU. L'organisation francophone célèbre ainsi en 2019 les femmes artistes. La belle voix algérienne Souad Massi, militante reconnue de la cause féminine et, plus particulièrement de l’émancipation des femmes au Maghreb et la brillante chanteuse malienne Fatoumata Diawara, engagée elle aussi dans ce combat pour les droits des femmes , ainsi que pour d’autres causes telles que les stéréotypes associés aux migrations ou à la lutte contre le paludisme, sont en têtes d'affiche. Le public aura aussi l'occasion de voyager en francophonie avec le collectif de slammeuses les “Belles personnes”. (TDG)