Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jacques-Simon Eggly: Calvin contre Calvin

Retombé sur un petit livre brûlant et très bien traduit de Stefan Zweig. Il fut écrit vers la fin des années trente ; tout un arrière-fond pour ce Juif autrichien qui se donna la mort en exil, et en désespéré. On peut donc transposer la réflexion d’une époque à l’autre, mais l’époque et le sujet choisis ont de quoi perturber un vieux Protestant genevois. Son intitulé annonce la couleur : “conscience contre violence, ou Castellion contre Calvin.” (...) Le Castellion mis en évidence par Zweig nous montre tellement bien que des idéologies, religieuses ou laïques, peuvent justifier les violences les plus inhumaines dès lors que leurs champions réussissent à étouffer la conscience critique et à faire accepter la banalisation de la violence. Alors oui : retenons en héritage le meilleur de Calvin et mettons nous du côté de Castellion pour en dénoncer le pire ; et du côté de Zweig pour en appeler à La Liberté de pensée, à l’intégrité et à la pérennité de la conscience.

Grégoire Barbey: Les Suisses doivent voter sur les relations avec l'Union européenne

L’accord-cadre avec l’Union européenne semble dans l’impasse politique. Malgré le soutien des milieux économiques et du Parti libéral-radical, le document négocié par la Suisse multiplie les oppositions. Dans une récente tribune publiée par le quotidien Le Temps, l’ancien conseiller d’Etat vaudois devenu président de l’Union suisse des syndicats Pierre-Yves Maillard demande que l’accord soit renégocié afin de préserver la protection des travailleurs, une position qui semble partagée par le Parti socialiste. De même, le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin s’est déclaré en faveur d’une renégociation après la publication d’un sondage montrant une large opposition (41%) de la population contre l’accord actuel. la Suisse oublie un peu vite qu’elle dispose d’une situation privilégiée vis-à-vis de l’Union européenne, et qu’une partie des Européens voient cela d’un œil de plus en plus critique. Aucun Etat n’a su obtenir autant de contreparties favorables de l’Union européenne sans en faire partie. Mais depuis les premiers accords bilatéraux, le contexte politique a changé. L’Union européenne espérait qu’en donnant beaucoup à la Suisse, elle inciterait notre pays à l’adhésion. Cette stratégie est un échec. Et les Etats membres attendent désormais de la Suisse qu’elle s’investisse davantage, notamment à travers une reprise dynamique du droit européen. Ce choix doit revenir à l’ensemble de la population. (...) Peut-être qu’un gel des relations avec Bruxelles est inévitable. (...)

André Thomann: L’Europe, c’est Beethoven

L’Europe, ça n’est évidemment pas le jouvenceau Macron ni la mémé Merkel (quel couple !) ni ceux qui à Bruxelles font régner la terreur législative sur les membre de l’UE. L’Europe, avant la politique ou l’économie, est un continent musical et les compositeurs n’ont pas attendu les traités pour explorer librement ce qui se faisait chez le voisin : le Polonais Chopin se faisait encenser à Paris-France, le Français Bizet composait le plus espagnol des opéras, l’Allemand Brahms écrivait des danses hongroises, l’Italien Monti a été l’auteur de la plus célèbre des czardas hongroises, Mendelssohn composa une joyeuse symphonie italienne, Mozart commença par écrire des opéras italiens, et réséda et réséda. Et puis Beethoven, ce forban musical, ce grand bousculateur, notre bienfaiteur aussi, car qui n’a jamais avec plaisir siffloté, chantonné, ou papapapamé le début de la Cinquième ou de Pour Élise. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Tant de chiens dans les rues de Tel Aviv?

Vingt et une heures à Tel Aviv hier. La nuit est tombée, tôt comme d’habitude dans ce pays du Moyen Orient. Nous sommes assis à la terrasse d’un restaurant italien sur le boulevard Ben Yehouda, l’un des plus étendus de cette ville. Le service est un peu long à cette heure d’affluence et les pizzas mettent du temps à arriver sur les tables des dineurs. Alors je prends mon temps et me livre à mon activité favorite, regarder les gens qui vont et qui viennent, m’arrêter sur leur mode vestimentaire, leurs chaussures, ce qu’ils disent à très haute voix sur leurs portables. Et bien sûr le premier élément qui me frappe par sa récurrence, ce sont les chiens tenus en laisse par leurs maîtres. (...) Comme dans les traditions arabo-musulmanes, l’espèce canidé est très mal vue. Ma question est alors la suivante : comment s’explique ce renversement de situation ? A savoir le chien très mal vu dans la tradition ancestrale et depuis quelques années, les Juifs d’Israël, quel que soit leur âge, dépensent des fortunes pour s’entourer de celui qu’on considère comme le meilleur ami de l’homme ? Toujours hier, au restaurant italien sur le boulevard Ben Yehouda, j’ai interrogé la jolie servante israélienne sur cette étonnante dilection de ses concitoyens (...)

Pascal Holenweg: Algérie : le mouvement populaire ne renonce pas

Pur produit du système en place, le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Gaïd Salah (et ses alliés au sein du système) s'est lancé dans une vaste opération purgative, dont il attend qu'elle contente les millions d'Algériennes et d'Algériens qui depuis des mois exigent qu'on en finisse avec un régime, des pratiques, des clans, des intérêts qui pèsent sur le pays depuis son indépendance (ou presque). (...) Nous revient alors le souvenir de ce congrès du Front des Forces Socialistes, il y a une quinzaine d'années, lors duquel on représentait le PS suisse, et où on avait annoncé à nos camarades algériens que leur pays était à "vendre", que ceux qui le vendaient étaient ceux qui le gouvernaient, et que d'entre ceux qui se pressaient pour en racheter une part il y avait... des Suisses. On s'était fait gourmander par l'Ambassadeur de Suisse à Alger. Et on lit aujourd'hui cette déclaration du président de l'Association algérienne de lutte contre la corruption, Djilali Hadjadj, selon qui "les plus malins (des) oligarques ont pris la fuite depuis quelque temps déjà et se sont mis en attente dans leur pays d'accueil". Dont, sans doute, la Suisse. (...) (TDG)