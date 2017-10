Facebook, média incontournable? Valentin Dujoux face à Michel Balestra

Facebook incontournable? Le réseau social de Zuckerberg fait la nique aux médias traditionnels. En un peu plus de dix ans, il est devenu le plus grand transporteur d’information mais aussi de rumeurs du monde. Deux Genevois branchés témoignent: Valentin Dujoux, coprésident des Jeunes Vert-e-s Genève et étudiant en master de communication à l’UNIGE et Michel Balestra, entrepreneur et homme politique, président du conseil d’administration des SIG

Facebook, la nouvelle agora politique?

Valentin Dujoux, coprésident des Jeunes Vert-e-s Genève et étudiant en master de communication à l’UNIGE

Dans un monde de plus en plus digitalisé, la politique s’empare des réseaux sociaux. D’abord, avec la présence de plus en plus soutenue des personnalités politiques sur Facebook et, dans une moindre mesure, sur Twitter et Instagram. Ensuite, en constatant que les campagnes politiques s’étendent de l’espace public au monde digital.

En tant que jeune connecté et intéressé par la politique, je pense que ces nouveaux espaces de débat sont bienvenus. Notamment parce qu’ils permettent de toucher un autre public: les 16-29 ans. Et cela se voit puisque le débat s’instaure sous n’importe quelle publication. On le remarque notamment avec le beau travail de Nouvo.

Lancées par la RTS, ces courtes vidéos abordent des enjeux de manière ludique et compréhensible, facilitant l’accès à l’information et aux enjeux politiques. Quant à nos élu(e)s, leurs publications permettent d’entrevoir les coulisses d’un monde que l’on dit si opaque.

Cependant, l’anonymat relatif et la possibilité de «fake news» (ces fausses informations divulguées et partagées sur le Net) mettent à mal cet espace que sont les réseaux sociaux. Echanger, débattre et défendre des points de vue est louable. Mais ces moments doivent rester courtois et sensés afin de ne pas tomber dans de fausses polémiques.

Et pour aller plus loin, échanger sur les réseaux sociaux est bienvenu. Mais l’implication dans la vie réelle demeure essentielle afin de ne pas créer un ciment artificiel avec les citoyen(ne)s. Parce qu’un débat courtois en face-à-face vaudra toujours mieux qu’un échange de commentaires haineux.

Les réseaux sociaux sont donc un outil important pour la visibilité des idées et la richesse des projets à mener. Et ce, notamment dans une volonté d’accès global à l’information. Néanmoins, la facilité ne doit pas rimer avec simplicité. D’où l’importance de rester vigilants, de chercher différents points de vue et de conserver un regard critique sur les informations communiquées.

Parce qu’au final, si la conversation de comptoir prend désormais ses aises sur les réseaux sociaux, il demeure primordial d’aller jusqu’au bout du raisonnement. En se questionnant, en argumentant et en votant. Toujours. Dans l’unique but d’entretenir notre vivre-ensemble.

Humeur badine d’un chroniqueur quotidien

Michel Balestra, entrepreneur et homme politique, président du conseil d’administration des SIG

Il n’y a rien d’intéressant sur FB, m’a dit ma mère. Je vais t’écrire chaque jour un billet, et on en parle quand je viens manger vers toi. Me voilà donc, par hasard, désigné rédacteur quotidien sur ce média social. Elle a liké? Oui, alors je sais que tout va bien, qu’elle est levée et qu’elle a eu l’envie et la force d’aller jusqu’à son ordinateur pour me lire! Elle a raison, pas de miracle à attendre de FB. C’est l’auberge espagnole: on y trouve un nombre inouï de photos plus ou moins intéressantes, quelques publications publicitaires dont on ne connaît pas encore l’efficacité, des histoires drôles sur Toto, sur les blondes, les questions de la voisine de Cyril, mes humeurs badines, un vrai inventaire à la Prévert!

Pour trouver une nouvelle idée chaque jour, j’essaie d’amender un thème qui fait partie de ce qu’un éditorialiste genevois avait défini par cette formule merveilleuse: la dictature de l’air du temps. Un matin sur RTS, l’info du jour: «Les patrons gagnent en moyenne 9 millions par an.» Je fais un saut et je prends la plume! Il y a en effet des sujets, comme l’économie, la mondialisation, l’argent, les relations sociales, sur lesquels les chroniqueurs du jour ont une sorte de pensée unique pouvant mettre hors de lui un patron, qui connaît bien les difficultés que les entreprises doivent affronter.

Je suis un libéral atavique, et des élucubrations à propos du marché, du transport, des relations sociales, souvent teintées des scories d’un «marxisme mythique», pourtant économiquement mort depuis la fin des années 80, et dont je vous fais grâce de l’effroyable bilan, sont un excellent catalyseur pour cette gymnastique matinale qu’est la rédaction de mon «post».

J’aime communiquer en direct, recevoir des critiques intelligentes et constructives qui me permettent d’affiner mon opinion, ces débats sont passionnants. Je déteste les commentaires haineux, car il faut être conscient que FB peut être dangereux. De nombreux «trolls» qui, par jeu, «pourrissent» votre publication mais peuvent aussi être de vrais «êtres virtuels malfaisants» qui, sous couvert de l’anonymat, sont capables de vous mettre en danger. Certains jeunes utilisateurs se sont même suicidés suite à des attaques répétées. Un immense album de photos, une mine d’idées, une maman branchée, la mort d’un ado fragile: c’est tout ça FB.

