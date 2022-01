Risque d’invasion russe en Ukraine – Blinken appelle Poutine à choisir une «voie pacifique» Le chef de la diplomatie américaine doit être reçu ce mercredi par le président ukrainien dans un contexte de tension croissante avec Moscou.

Antony Blinken s’est exprimé mercredi matin à l’ambassade américaine de Kiev. KEYSTONE/AP Photo/Alex Brandon

Le secrétaire d’État américain a appelé mercredi depuis Kiev le président russe Vladimir Poutine à choisir la «voie pacifique» pour sortir de la crise autour de l’Ukraine.

«J’espère fortement, que nous pourrons rester sur une voie diplomatique et pacifique, mais en fin de compte, ce sera la décision du président Poutine», a dit Antony Blinken en visitant l’ambassade américaine à Kiev, deux jours avant les pourparlers avec son homologue russe à Genève. Si Poutine ne poursuit pas la voie diplomatique, il choisira «la confrontation» et cela aura «des conséquences pour la Russie», a averti Antony Blinken.

Antony Blinken ce mercredi matin lors de son arrivée à Kiev. KEYSTONE/AP Photo/Alex Brandon

Risque d’invasion

Des dizaines de milliers de troupes russes sont déjà déployées à la frontière ukrainienne, laissant craindre une invasion.

La Bélarus, également frontalière de l’Ukraine et dont l’homme fort Alexandre Loukachenko est un allié de Poutine, a annoncé mardi l’arrivée de troupes russes pour des manoeuvres dont l’ampleur inquiète en Occident.

Pour Antony Blinken, la Russie – qui exige notamment la garantie que l’Ukraine ne sera pas admise dans l’Otan – agit sans avoir été provoquée. La Russie cherche «à remettre en cause certains principes fondamentaux qui sous-tendent l’ensemble du système international et sont nécessaires pour essayer de maintenir la paix et la sécurité, comme le principe selon lequel une nation ne peut changer les frontières d’une autre par la force».

«Si nous permettons que ces principes soient violés en toute impunité, alors nous ouvrirons une très grande boîte de Pandore. Le monde entier regarde ce qui se passe ici», a-t-il poursuivi.

Le secrétaire d’État américain a été accueilli par le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Senik. KEYSTONE/AP Photo/Alex Brandon

Jeudi à Berlin

Après sa première étape mercredi à Kiev, Antony Blinken est attendu jeudi à Berlin pour des discussions avec la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sur la crise ukrainienne. Vendredi enfin, Antony Blinken doit rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov à Genève, pour tenter de renouer le dialogue avec Moscou, malgré le ton toujours plus alarmiste de Washington.

Dernier épisode en date: Washington s’est inquiété du possible déploiement d’armes nucléaires au Bélarus, pays voisin de l’Ukraine. Si Moscou passe à l’action en Ukraine, «aucune option n’est exclue» côté américain, a averti Jen Psaki, interrogée à la fois sur le très stratégique gazoduc Nord Stream 2 débouchant en Allemagne, et sur une exclusion de la Russie de «Swift», un système essentiel d’échanges bancaires internationaux.

En fin de semaine dernière, Washington avait déjà accusé Moscou d’avoir dépêché en Ukraine des agents chargés de procéder à des opérations de «sabotage» afin de créer un «prétexte» pour une invasion. La chef de la diplomatie canadienne Mélanie Joly, qui a précédé Antony Blinken à Kiev cette semaine, a clairement invoqué la nécessité de se tenir «aux côtés de l’Ukraine» face à la Russie, qui «est l’agresseur».

Londres a de son côté annoncé l’envoi d’armements, comme des missiles antichars, à l’Ukraine alors que Kiev se plaignait justement du manque d’empressement des Occidentaux à renforcer leur aide militaire.

Exigences russes

La Russie a réclamé mardi des réponses «concrètes» à ses exigences avant tous nouveaux pourparlers sur l’Ukraine.

En plus d’un traité bannissant tout élargissement de l’Otan, en particulier à l’Ukraine et à la Géorgie, une autre ex-république soviétique, Moscou réclame que les Américains et leurs alliés renoncent à organiser des manoeuvres et des déploiements militaires en Europe de l’Est.

Des négociations la semaine passée à Genève, Bruxelles et Vienne n’ont jusque-là permis que de constater le fossé séparant Moscou des Occidentaux. La Russie nie toute velléité belliqueuse en Ukraine, se dit menacée par le renforcement de l’Otan dans la région et assure que ses milliers de soldats à la frontière ukrainienne ne sont pas une menace.

En réponse à une révolution pro-occidentale en Ukraine, la Russie a déjà annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée et est largement considérée comme étant le parrain militaire de séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, théâtre d’une guerre depuis près de huit ans.

ATS

