Procès «Charlie Hebdo» à Paris – Blessé, en colère ou intime, le témoignage des survivants Dans une des journées les plus attendues du procès, les survivants de la tuerie de «Charlie» livrent leur témoignage, bouleversant et très politique. Alain Rebetez Paris

Le directeur de «Charlie Hebdo», Riss, et l’un de ses garde-du-corps à leur arrivée au procès. AFP

Quand il monte à la barre, c’est la douleur qui s’impose au tribunal. À 36 ans, Simon Fieschi est un corps cassé, qui boite avec une béquille, une main raidie le long du corps. Chargé du site internet de «Charlie Hebdo», c’était le plus gravement blessé des quatre survivants de la rédaction lors de l’attaque terroriste, et dans son témoignage, mercredi, il est venu «raconter l’effet d’une balle»: les 7 cm de taille perdus à cause des atteintes à la colonne, les douleurs incessantes, cette «fatigue abyssale qui ne disparaît jamais»… Malgré tout, il laisse tomber le mot «chance». Car il est vivant: «Cette balle ne m’a pas raté, mais elle ne m’a pas eu!»