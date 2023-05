Football – Blerim Dzemaili met un terme à sa carrière À 37 ans, le milieu du FC Zurich aux 69 sélections en équipe de Suisse raccrochera les crampons à l’issue de cette saison. Brice Cheneval

Blerim Dzemaili totalise 69 sélections avec l’équipe de Suisse et a participé à quatre tournois majeurs: les Coupes du monde 2006, 2014 et 2018 ainsi que l’Euro 2016. AFP

Un symbole du football suisse va tirer sa révérence. À 37 ans, Blerim Dzemaili a décidé de mettre un terme à sa riche carrière à l’issue de cette saison.

«Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que mon parcours de footballeur professionnel devrait se terminer à ce stade, indique-t-il dans un communiqué. Au fil des ans, j’ai connu de nombreux succès et de belles émotions qui resteront en moi pour toujours. [...] C’est très important pour moi de remercier tous les fans qui m’ont toujours porté et soutenu au fil des années. Je tiens également à remercier tous les présidents, directeurs sportifs, coéquipiers, officiels et entraîneurs qui ont façonné ma carrière.»

Le milieu de terrain du FC Zurich a débuté sa carrière professionnelle en 2003, dans le club où il s’apprête à tirer sa révérence. Au cours de ses pérégrinations (il a évolué dans pas moins de 10 clubs, de Bolton à Shenzhen en passant par le Torino, Parme, Naples, Galatasaray, le Genoa, Bologne et Montréal), il a remporté deux Coupes d’Italie (avec Naples en 2012 et 2014) et réalisé le doublé Coupe-Championnat à Galatasaray en 2015. Dzemaili a également été sacré champion de Suisse avec le FCZ - son club de cœur - en 2006, 2007 et 2022 et décroché la Coupe de Suisse en 2005.

Par ailleurs, il totalise 69 sélections et 11 buts en équipe de Suisse, de 2006 à 2018, avec qui il a vécu trois Coupes du monde en 2006 (sans avoir disputé une seule minute), 2014 et 2018 ainsi que l’Euro 2016.

