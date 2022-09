Rentrée littéraire 2022 – Blandine Rinkel se fait violence Danseuse, musicienne, comédienne… et romancière, la Française dynamite le paysage intime avec «Vers la violence». Cécile Lecoultre

Musicienne, comédienne, romancière… Blandine Rinkel, 31 ans, native de Loire-Atlantique, conjugue tous les talents. DR

Son roman «Vers la violence» est dépouillé de tout cliché, mais une seule image vient à l’esprit quand on le referme: Blandine Rinkel, c’est de la bombe. Et pas seulement parce que cette romancière astrale virevolte entre les arts, danseuse, comédienne et musicienne au sein du groupe Catastrophe. Le choc s’accuse encore à la dévisager. Sous un sourire boudeur romanesque à souhaits, la jeune femme, déjà honorée du premier prix littéraire de la rentrée, le Méduse, affiche aussi la belle trentaine d’une personne bien faite, même si ce type de séduction n’a plus guère d’importance au passage à l’écrit.

D’autant que la Nantaise y décharge des explosions de laideur calamiteuse, de ces confidences qui lézardent les bijoux de famille pour l’éternité. En idole de sa «Queen Annie Ernaux», elle ambitionne «d’écrire des livres dont il soit impossible ensuite de parler, qui rendent le regard d’autrui insoutenable». Ainsi au troisième roman, «Vers la violence», l’homme est un loup pour l’homme avec des nuances pires encore. La queue entre les jambes, le héros y traîne un mythe miteux, baby-boomer né le jour exact de 1954 où les chasseurs abattaient le dernier Canis lupus des Carpates dans la Drôme.

«Mon méchant, mon salaud, mon formidable père à moi.» Blandine Rinkel, romancière

Ce Gérard en matérialise la probable réincarnation sauvage, ogre sur pattes au sourire carnassier qui ensorcelle. «Mon méchant, mon salaud, mon formidable père à moi», note Lou, sa fille. Inutile de vous faire un dessin sur cette enfance trouble, Blandine Rinkel s’en charge en ellipses lourdes de menaces, comme une grenade à l’enveloppe noire, celle précisément que l’adolescente trouve dans le tiroir du bureau paternel. «Ta fantaisie morbide me manque. […] Je me suis longtemps fait mal pour ne pas t’en faire.»

Un des meilleurs livres de la rentrée littéraire 2022.

Ed. Fayard

Et de mordre l’oreiller pour ne pas hurler, et d’escamoter le cauchemar. Tout suffoque ici dans ces jeux, dangereux, irrésistibles, d’enfants, de salauds. Les phrases contiennent les épanchements jugés discourtois par la narratrice dans une cocotte-minute émotionnelle d’un autre âge. Jusqu’à la formule antique: «Toute identification serait abusive», etc.

