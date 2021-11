Regard Éco - Blanchiment: résultats de l’évaluation nationale

Un bilan, finalement. Il vient d’être publié à l’initiative du Secrétariat d’État pour les questions financières internationales (SFI). Il s’agit du deuxième «Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse». Une initiative fortement louable, par laquelle le SFI essaye de combler les lacunes dans les statistiques qualitatives sur la criminalité en Suisse.

Le Rapport constitue le vadémécum pour les milliers de personnes qui, sur la place bancaire et financière suisse, sont obligées de suivre les règles antiblanchiment. Trois raisons pour en faire une lecture précieuse: ce rapport est le produit d’un groupe interdépartemental, ce qui est le gage d’une évaluation multifacettes. Deuxièmement, le Rapport couvre toutes les régions de la Suisse et, enfin, il vérifie les progrès ou les piétinements sur la base de son premier rapport publié en 2015 («Rapport NRA 2015»).

Le communiqué de presse du SFI s’attelle à une tâche impossible: résumer les résultats exposés le long de 63 pages. «Ces affaires confirment les conclusions du Rapport 2015: elles illustrent l’ampleur des menaces liées aux actes de corruption commis à l’étranger, mais aussi le degré de complexité des cas de blanchiment suspectés. L’importance du montant en jeu est la vulnérabilité des intermédiaires financiers qui effectuent des opérations financières internationales».

«Le Rapport constitue un vadémécum pour les milliers de personnes qui sont obligées de suivre les règles antiblanchiment»

Vulnérabilité des entreprises bancaires et financières des deux côtés: d’une part les professionnels du blanchiment d’argent réussissent encore à percer les trois niveaux de défense obligatoires; d’autre part, les intermédiaires financiers sont exposés aux risques de sanctions de la part de la FINMA et des autorités judiciaires pénales, qui, de plus en plus, identifient la négligence consciente avec intention délictuelle lorsqu’elles examinent les cas des omissions ou de communication tardive des soupçons de blanchiment.

Comme on le comprend à la lecture du Rapport, le chapitre intitulé «Appétit au risque grandissant» fait encore défaut. Il faut ménager les entreprises privées. Le Rapport constate «que la corruption constitue un risque considérable de blanchiment d’argent pour la place financière suisse». Facile, il suffit de mentionner les noms les plus évocateurs: Petrobras latino-américain, 1 MDB malaisien, Pedeveza vénézuélien et la FIFA.

Combien de personnes actives auprès de plusieurs dizaines de banques suisses ont vu transiter ces flux de milliards? C’est ce que des procédures pénales contre quelques banques essayent de comprendre. Dans l’ampleur de cette rivière on peut voir de l’appétit au risque excessif. Le Rapport sous l’écusson fédéral se doit de ménager aussi les autorités judiciaires: «La réponse pénale a été adéquate et a conduit à plusieurs condamnations.»

Lors des prochains rapports on devrait vérifier cette constatation sur la base du nombre des années nécessaires pour conclure une procédure pénale concernant la corruption, du nombre des affaires qui ont fait l’objet d’une ordonnance d’abandon et aussi du nombre des affaires qui ont été conclues par un plea bargaining, c’est-à-dire par le fait que le Ministère public concerné admet ne pas disposer de suffisamment de moyens de preuve pour se confronter avec le jugement du tribunal. Il serait grand temps d’introduire finalement à l’intérieur des Ministères publics un système d’assessement pour l’évaluation des capacités de chaque procureur.

Paolo Bernasconi

