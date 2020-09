FinCEN Files – Blanchiment: l’ami d’enfance de Poutine dément les accusations Suites aux révélations du Consortium de journalistes d’investigation dimanche, éclaboussant notamment l’oligarque russe, Arkadi Rotenberg parle «d’absurdités».

Arkadi Rosenberg ici avec son ami d’enfance, Vladimir Poutine. KEYSTONE

Le milliardaire russe Arkadi Rotenberg, ami d’enfance du président Poutine, a démenti les informations révélées par une enquête internationale affirmant qu’il avait utilisé la banque Barclays pour blanchir de l’argent, contournant les sanctions qui le frappent.

Les informations au sujet «de transactions suspectes effectuées via la banque londonienne Barclays par les hommes d’affaires russes Arkadi et Boris Rotenberg ne sont rien de plus que des absurdités», a rapporté un porte-parole d’Arkadi Rotenberg au quotidien économique russe RBK.

Les frères Arkadi et Boris Rotenberg sont des amis d’enfance de Vladimir Poutine, avec lequel ils s’entraînaient au judo. Les deux hommes sont devenus riches dans la foulée de son ascension au pouvoir par des contrats de construction, notamment pour les Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

Déjà sous sanctions internationales

Les entreprises d’Arkadi Rotenberg ont aussi construit le pont reliant la Crimée à la Russie. Les deux frères sont sous sanctions occidentales depuis 2014 – année de l’annexion par Moscou de cette péninsule ukrainienne -, qui interdisent de facto aux banques occidentales de faire affaire avec eux.

Une enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), à partir de documents obtenus par BuzzFeed News, a révélé dimanche que des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde.

Les documents portent sur quelque 2000 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017.

Les noms d’autres oligarques russes proches du pouvoir figurent dans cette enquête, notamment ceux d’Oleg Deripaska et d’Alicher Ousmanov.

AFP/NXP