À quelques jours de la conférence sur le climat en Égypte, le rappel est de nouveau brutal. «Nous sommes très loin du niveau et de la rapidité de réduction d’émissions nécessaires pour nous mettre sur la voie d’un monde à 1,5 °C de hausse des températures au maximum. Pour maintenir cet objectif (de 1,5 °C) en vie, les gouvernements doivent renforcer leurs plans maintenant et les mettre en œuvre dans les huit prochaines années», insiste l’Organisation des Nations Unies dans son dernier rapport de synthèse. Non seulement, les États sont trop lents à agir mais ils n’ont toujours pas dit comment ils entendaient sortir des énergies fossiles.

Les experts sont pourtant unanimes sur un point essentiel. Pour parvenir aux objectifs climatiques de Paris, les investissements dans les énergies fossiles doivent cesser; plus aucun milliard ne doit être investi dans la construction de nouvelles centrales à charbon, de nouveaux gisements gaziers ou pétroliers. Et cela, à brève échéance, avant 2025! Ce qui signifie renoncer à toute idée visant à accroître les volumes d’énergie d’origine fossile. Or, nous en sommes très loin. Si les investissements dans les énergies renouvelables dépassent les 370 milliards de dollars en 2022, les énergies fossiles ont attiré, elles, 570 milliards de dollars (chiffres pour 2021). Et cela alors même que les experts considèrent que la demande de pétrole devrait commencer à baisser dès 2025 (y compris les émissions de gaz à effet serre provenant de l’énergie), selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), plutôt conservatrice dans ses prévisions. Or, comme le montrent les scénarios de l’AIE, les investissements prévus dans l’industrie fossile nous conduisent à suivre une courbe de réchauffement climatique de +2,1 à +2,5 °C d’ici 2100 (+4 à 5 °C pour un pays comme la Suisse), un scénario inquiétant pour l’avenir de l’humanité, synonyme d’un dérèglement climatique incontrôlable!

«Les objectifs de long terme ne sont pas pris en compte par le marché, faute d’avoir été clairement inscrit dans une législation contraignante.»

Bien sûr, la pression populaire sur les acteurs monte. Les appels à boycotter et à vendre les actions des sociétés actives dans le pétrole et le gaz sont de plus bruyants et insistants. Cette posture morale ne résout toutefois rien. Au contraire. Elle aggrave la situation. Comme le montre une enquête de «Inside Climate News» les actions vendues sont en réalité rachetées par des fonds spéculatifs opaques ou des entreprises non cotées qui échappent de plus en plus à tout contrôle. Et ces entreprises ne recourent pas aux capitaux bancaires classiques; elles s’autofinancent par les ventes d’essence et de gaz!

La conclusion: ce sont les incitatifs économiques (taxes, subventions, etc.) et le cadre légal qui font toujours défaut. Les objectifs de long terme ne sont pas pris en compte par le marché, faute d’avoir été clairement inscrits dans une législation contraignante. Aussi, est-il vain de blâmer les industriels des énergies fossiles. En l’absence d’un cadre légal précis, ils continueront d’investir aussi longtemps qu’ils en auront le droit et estimeront leurs investissements rentables. La guerre en Ukraine sert opportunément leurs intérêts; elle rend plus difficile un sevrage que l’on sait nécessaire, y compris en Suisse où le lobby pétrolier, dirigé il y a peu encore par un certain Albert Rösti, poursuit la promotion active du chauffage au mazout!

Certes, le parlement a voté une offensive solaire ambitieuse pour atteindre le zéro carbone net en 2050, avec une première tranche solaire considérable en 2030. Mais il manque toujours le plus important: un cadre légal attractif, les éléments d’une régulation intelligente stimulant l’innovation, encourageant le stockage hivernal et une stratégie européenne d’intégration. On sait ce que l’on doit faire. Reste à déterminer comment. C’est urgent.



