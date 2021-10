Bande dessinée – Blake et Mortimer font le muret et reviennent taquiner l’Espadon Pour fêter les 75 ans des héros créés par Edgar P Jacobs, Bruxelles inaugure une fresque XXL et une vaste exposition centrée sur leur première aventure. Visite. Philippe Muri

La fresque Blake et Mortimer, dans le centre de Bruxelles. DR

By Jove! Déboulant d’une rue étroite du centre de Bruxelles, Blake et Mortimer s’affichent en grand sur le pignon d’un mur encore borgne il y a peu. Leur pose théâtrale reproduit trait pour trait la couverture de leur album le plus emblématique, «La Marque jaune». Signée Atelier 30, cette fresque de 60 m2 se fond dans un décor de briques rouges, raccord avec l’image mythique imaginée par Edgar P. Jacobs. Au cœur du quartier des Marolles, là-même où l’auteur belge a vu le jour et passé son enfance, le dessin XXL célèbre aussi l’anniversaire de l’inaltérable duo.