Cinéma – Black Movie fait son retour en salle Le festival propose une version hybride dès le 20 janvier. Son programme a été dévoilé ce mardi. Pascal Gavillet

Tilda Swinton dans «Memoria» d’Apichatpong Weerasethakul.

L’an passé, Black Movie avait eu lieu en ligne et c’était forcément un peu frustrant. La formule hybride prévue cette année, destinée aux salles du 21 au 30 janvier, puis reprise en ligne du 28 janvier au 1er février, est nettement plus enthousiasmante. Et pas seulement à cause de cela. Car cette 23e édition, la première dirigée uniquement par Maria Watzlawick – Kate Reidy ayant rejoint le service culturel de la Ville de Genève en juillet 2021 –, avec autour d’elle la même équipe de fidèles et de passionnés, mise à nouveau sur une qualité devenue le fer de lance de la manifestation. Fort de 89 films, 50 longs et 39 courts métrages, le programme se subdivise en neuf sections thématiques que leurs organisateurs ont su vendre avec gourmandise hier matin, lors de la traditionnelle conférence de presse annonçant la cuvée.

Le public devra faire son choix en se fiant au programme, puisque nous ne pouvons pas détailler chaque film, mais en revanche mettre en exergue quelques titres ayant valeur de locomotives. C’est avec joie qu’on pourra ainsi enfin découvrir l’un des chocs du Festival de Cannes, «Memoria», d’Apichatpong Weerasethakul, expérience mettant nos sens à l’épreuve avec un rare bonheur. Autres rescapés de festivals (Berlin puis Cannes, sauf erreur), les deux derniers Hong Sangsoo, «Introduction» et «In Front of Your Face», seront bien aussi au rendez-vous.

Mais il y a des films à recommander – par nous ou par les responsables de Black Movie – dans chaque section. Parmi les métrages qu’on a déjà pu voir ici ou là, il faut signaler deux excellentes découvertes de la Mostra 2021. «Leave no traces», du Polonais Jan P. Matuszynski, long plaidoyer, sec et nerveux, plongée dans une spirale politique en forme de coup de poing qui rappelle le cinéma de Petri ou de Rosi. Ce retour sur le meurtre d’un jeune homme par la police en 1983, affaire qui en son temps avait ébranlé la Pologne, ne laisse en aucun cas indifférent.

Et «Captain Volkonogov Escaped», de Natasha Merkulova et Aleksey Chupov. Il s’agit d’une parabole fort étonnante dans laquelle un homme doit obtenir le pardon d’une de ses victimes pour éviter de se retrouver en enfer. Le film se structure comme une litanie de sévices et de scènes plus ou moins éprouvantes, mais une certaine beauté s’en dégage à l’arrivée. Rendez-vous le 21 janvier pour d’autres coups de cœur.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.