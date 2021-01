Décryptage – Black Movie, des couleurs pour s’évader Pascal Gavillet

L’affiche de l’édition 2021 du Black Movie. Neo Neo

Impossible de la rater. Au détour des rues de Genève, elle tranche dans la grisaille ambiante. L’affiche de l’édition 2021 de Black Movie, qui se déroulera dès ce jour en ligne, opte pour les couleurs. Celles-ci se détachent en dégradé, du rouge au bleu nuit, et surplombent la photo d’une barre d’immeubles dont les pixels semblent figurer une autre réalité. Depuis 2012, le festival fait appel à un duo de graphistes doués et imaginatifs. Neo Neo, qui regroupe Thuy-An Hoang et Xavier Erni, a même commencé à plancher sur ce visuel il y a quelques mois, nous apprennent-ils.