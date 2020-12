2020 vue par nos photographes (2/4) – Black Lives Matter made in Geneva Enrico Gastaldello a suivi la grande manifestation organisée pour dire non au racisme. Enrico Gastaldello

Suisse, Genéve, le 09 juin 2020. Bras levés et poings serrés, Black Lives Matter reste un combat universel pour la dignité, la tolérance et la vie. ©Enrico Gastaldello

L’année 2020 restera à jamais placée sous le signe d’une pandémie, dans laquelle le monde s’est retrouvé paralysé, confiné, K.-O. debout en quelque sorte.

Un monde où nos sociétés comme les malades du Covid n’ont cessé de chercher un second souffle. Et c’est au cœur de ce chaos que George Floyd, citoyen américain de 46 ans originaire Minneapolis, n’a jamais été en mesure de trouver le sien. Il est mort le 25 mai 2020 lors de son interpellation musclée par la police locale. Son décès est dû à un placage ventral et à son immobilisation par la pression du genou d’un agent sur sa nuque qui dureront huit minutes et quarante-six secondes.