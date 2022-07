Une Islandaise à Montreux – Björk à voix haute Dimanche soir, la chanteuse a envoyé du bois, par la grâce du Sinfonietta de Lausanne. Critique. Boris Senff

Björk n’a pas voulu d’images pour son concert montreusien, la voici donc plus jeune et mieux habillée que dimanche. Santiago Felipe

Des nuées islandaises se sont abattues dimanche soir sur les quais surchauffés de Montreux. D’abord très littéralement avec une petite averse bienvenue, puis de façon plus symbolique avec le concert de Björk au Stravinski, qui succédait à celui de Nick Cave, la veille. Une invitée de choix dont la venue dans le cadre de son «Orchestral Tour», ici en compagnie du Sinfonietta de Lausanne, a été repoussée deux fois pour cause de pandémie, comme elle le confessait elle-même à la fin de sa prestation exceptionnelle à plus d’un titre.