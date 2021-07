Carnet noir – Biz Markie, l’«ami» du hip-hop, est décédé L’artiste américain Biz Markie est mort vendredi à 57 ans, selon son entourage.

Connu pour ses talents de beatboxer et ses paroles pleines d’autodérision, Marcel Theo Hall à l’état civil avait lancé sa carrière au milieu des années 80 (photo d’archives). KEYSTONE/AP/Richard Shotwell

Ils sont des millions à avoir, comme lui, chanté faux sur le refrain de «Just a Friend», son plus grand tube: Biz Markie, l’«ami» du hip-hop, est mort vendredi à 57 ans, selon son entourage.

«Biz a laissé un héritage artistique qui sera célébré pour toujours par ses pairs au sein de l’industrie (musicale, ndlr) et ses fans bien aimés dont il a été capable de toucher les vies par la musique pendant plus de 35 ans», a écrit sa représentante Jenni Izumi dans un communiqué à l’AFP. Biz Markie est décédé avec son épouse à ses côtés, a-t-elle précisé. Aucune information sur la cause de son décès n’a été fournie.

«Tu vas tellement me manquer mon ami, ça fait mal. Tellement de souvenirs», a réagi le rappeur Q-Tip, lui aussi natif du quartier de Harlem, à New York.

Beatboxer

Connu pour ses talents de beatboxer et ses paroles pleines d’autodérision, Marcel Theo Hall à l’état civil avait lancé sa carrière au milieu des années 80. La sortie en 1989 du savoureux «Just a Friend» avait propulsé la carrière du «Clown du Hip-Hop» dans la lumière.

Sa chanson autobiographique «Vapors», où il rappelait ses ambitions d’adolescent, avait été reprise par Snoop Dogg en 1997. Il a aussi joué un petit rôle d’extraterrestre dans le film «Men in Black II» avec à l’affiche Will Smith.

Voix de Bob l’éponge

Plus récemment, Biz Markie s’était illustré pour ses talents de DJ. Il avait participé à des émissions musicales avec plusieurs nouvelles stars du rap comme Cordae. Biz Markie avait aussi fait plusieurs apparitions sur le grand écran, souvent pour jouer une vision humoristique de lui-même et avait même prêté sa voix au dessin animé Bob l’éponge.

Sa notoriété dépassait largement les frontières de New York, ou des États-Unis, l’artiste se produisant régulièrement à l’étranger, comme au Bataclan, à Paris.

«Biz Markie a bouleversé le hip-hop et a présenté le sens de l’humour new-yorkais à des publics du monde entier», a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio sur Twitter. «Nous pleurons un vrai fils de Harlem ce soir.»

Il y a quelques mois, Biz Markie s’était lui-même ému de la mort d’un autre grand de New York, le rappeur DMX.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.