L’éditorial - Bistrots: une crise après l’autre

Il y a d’abord eu les fermetures successives. Puis, l’obligation du pass sanitaire et les injonctions des dirigeants politiques avant la fin d’année: ne vous rassemblez surtout pas! Enfin, la déferlante du variant Omicron et le télétravail obligatoire ont vidé les rues des salariés qui permettent aux bistrots de quartier de tourner.

Les restaurateurs se sont trouvés en première ligne pour recevoir dans la figure chaque nouvelle mesure sanitaire. Bien que certains établissements semblent faire le plein, que d’autres investissent avec force çà et là, ceux qui vivent essentiellement du plat du jour l’affirment: actuellement, il vaudrait mieux être fermé. Mais boucler temporairement les cuisines signifierait mourir pour de bon.

Deux ans après le début d’une crise qui semble ne jamais se terminer, la restauration fait office de victime expiatoire en attendant un nouveau train d’aides qui tarde à arriver. Mais avouons-le, une relative indifférence a pris le pas. Personne ne s’indigne de l’hypocrisie consistant à dissuader la population de sortir tout en demandant aux établissements de rester ouverts et de se débrouiller avec leurs chaises et leurs tables vides. Chacun semble s’accommoder du tournus, plus important qu’à l’accoutumée, qui se prépare dans le secteur et tant pis pour les drames humains que cela signifie.

C’est un fait: cette crise a révélé la vulnérabilité du secteur et son impuissance face à la pandémie. Mais elle a également démontré l’incapacité de la branche à faire entendre la réalité endurée par ces femmes et ces hommes et qui se battent pour la survie de leur établissement. Outre une représentation insuffisante auprès des décideurs, la restauration souffre de l’absence d’une figure nationale forte capable de porter un message auprès du public.