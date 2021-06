Dès samedi 26 juin – Bistrots, télétravail, magasins, fini ou presque, les restrictions! Le Conseil fédéral ouvre les vannes des allégements bien plus largement que prévu. Voici les nouveautés. Arthur Grosjean

Alain Berset estime qu’avec ces allégements le Conseil fédéral fait «un pas courageux mais pas téméraire». KEYSTONE/Marcel Bieri

Les Suisses vont passer un été presque normal. Le Conseil fédéral a décidé de desserrer largement l’étau qui étouffait encore la vie sociale, et ce dès samedi 26 juin. Le masque disparaît à l’extérieur et recule à l’intérieur, les restaurants peuvent accueillir des tablées non limitées en nombre, les normes pour les magasins tombent, les discothèques peuvent rouvrir et le télétravail n’est plus obligatoire.

Pourquoi le Conseil fédéral ouvre-t-il pareillement les vannes? Parce que la situation est «très bonne», comme l’a déclaré le ministre de la Santé Alain Berset mercredi. «Les précédentes ouvertures n’ont eu aucune conséquence négative. Le nombre de contaminations chute et la vaccination se poursuit à un rythme soutenu. À la fin du mois de juin, 50% de la population aura reçu ses deux doses de vaccin.»