Conseil municipal – Bisbille entre écolos et probagnoles à Vernier Verts et socialistes refusent l’augmentation des capacités routières de l’axe pont Butin – Balexert. L’Alternative Vernier se réjouit de ce trafic dense… Laurence Bezaguet Grobet

Le bruit routier affecte les habitants du quartier situé sur l'axe Balexert-Châtelaine-Pont Butin. FRANK MENTHA

À la sortie du pont Butin, le long des Libellules, «ce sont plus de 50’000 véhicules qui vrombissent chaque jour (ndlr: chiffres de 2019, soit avant le Covid)», affirment les Verts et les socialistes verniolans. Des nuisances qui affectent les habitants de ce quartier en plein développement: projets de logements, espaces commerciaux et cycle d’orientation (CO) sur l’actuel terrain d’entraînement du Servette FC, à deux pas de Balexert. «Or, loin d’aller vers une diminution du trafic, et pour protéger l’hypercentre, l’État souhaite créer une moyenne ceinture en augmentant la capacité de l’axe pont Butin – Balexert, au risque d’accentuer encore le découpage de la commune, de prétériter la construction du CO, et de créer un problème important au carrefour avec l’avenue Louis-Casaï», dénoncent Verts et socialistes.