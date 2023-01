Dénonciation du syndicat SIT – Bisbille autour du montant qu’Uber doit à ses chauffeurs La plateforme refuse de payer les kilomètres effectués en dehors du canton de Genève. Caroline Zumbach

La secrétaire syndicale du SIT Anne Fritz et Elhadji, chauffeur, estiment qu’Uber ne respecte pas ses engagements. GEORGES CABRERA

Le syndicat SIT estime qu’Uber ne respecte pas l’accord qu’il a conclu en novembre dernier avec l’État de Genève. En cause, les kilomètres effectués en dehors du canton que la plateforme refuserait de payer.

Lors d’une conférence de presse organisée jeudi matin, le syndicat a dénoncé une interprétation erronée de la part d’Uber de la décision de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN). Sa représentante, Anne Fritz, a rappelé qu’Uber doit verser une indemnité à ses chauffeurs genevois qui l’accepteraient pour solde de tout compte.

«La différence entre l’indemnité proposée et ce qu’Uber devrait me donner est de plus de 9500 francs.» Elhadji, chauffeur Uber

«Cette indemnité doit être calculée individuellement, sur base des kilomètres de course effectués par les chauffeurs durant la période du 29 octobre 2019 au 17 juin 2022, à hauteur de 25,96 centimes par kilomètre de course.»

Or, selon la secrétaire syndicale, Uber estime que seule l’activité exercée dans le canton de Genève est couverte par cette décision.

Chauffeurs lésés

Elhadji et Mamadou, deux chauffeurs présents lors de la conférence de presse, déplorent un manque à gagner important. «La différence entre l’indemnité proposée et ce qu’Uber devrait me donner est de plus de 9500 francs», souligne le premier.

Le SIT estime que l’ensemble des chauffeurs Uber genevois peuvent être potentiellement lésés par l’interprétation faite par l’entreprise de transport.

Compte tenu du fait que le délai prévu pour accepter l’indemnité forfaitaire est au 31 janvier, le SIT demande que la situation soit clarifiée au plus vite. À cette fin, il indique avoir écrit à Uber ainsi qu’à la PCTN.

Nouveau délai demandé

Concrètement, le syndicat demande que la totalité des kilomètres de courses effectuées sur la période du 29 octobre 2019 au 17 juin 2022 soit payée, que les charges sociales et indemnités soient recalculées en conséquence et qu’un nouveau délai de réponse soit octroyé aux chauffeurs.

