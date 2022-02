Asie – Birmanie: la junte va gracier 814 prisonniers La junte militaire en Birmanie a annoncé samedi qu’elle allait relâcher plus de 800 prisonniers dans le cadre d’une amnistie à l’occasion du Jour de l’Union.

Selon une «ordonnance de grâce en commémoration du jubilé de diamant du Jour de l’Union», qui tombe samedi, 814 prisonniers seront relâchés, a annoncé dans un communiqué le chef de la junte Min Aung Hlaing.

Cette amnistie concerne principalement des prisonniers de Rangoun, a précisé à l’AFP le porte-parole de la junte Zaw Min Tun, sans préciser si l’universitaire australien Sean Turnell ferait partie ou non de ces détenus libérés.

Professeur d’économie, Sean Turnell travaillait en tant que conseiller de la dirigeante civile Aung San Suu Kyi lorsqu’il a été arrêté en février 2021, quelques jours après le coup d’État militaire. Il a été inculpé pour violation de la loi sur les secrets officiels de Birmanie et risque une peine maximale de 14 ans de prison.

La junte avait relâché près de 23’000 détenus l’an dernier pour le Jour de l’Union, les organisations de défense des droits craignant à l’époque qu’il s’agisse de faire de la place dans les prisons pour enfermer les opposants et semer le chaos dans la population.

Le coup d’État du 1er février 2021 a déclenché de grandes manifestations et une répression militaire sanglante, avec plus de 1500 civils tués et près de 12’000 arrestations, selon un groupe local de surveillance.

