Pop culture – Biopics et documentaires, le cinéma au service de la musique Aujourd’hui sort un film sur A-Ha. Mais la plupart des icônes pop, rock ou autres ont déjà intéressé le cinéma. Petit tour de piste. Pascal Gavillet

Le groupe «A-Ha» sur scène aujourd’hui, tel qu’on le voit dans le documentaire qui lui est consacré. DR

C’est à peu près depuis les trois heures de «Woodstock», le film de Michael Wadleigh, que le documentaire s’est emparé des légendes de la musique pour retracer leur vie, leur carrière, ou livrer les images rares d’un concert inédit. L’intérêt du film précité, au-delà du témoignage qu’il continue d’offrir sur l’époque évoquée, c’est qu’ils y sont tous, ou presque. Jimi Hendrix, Joan Baez, Janis Joplin, les Who, Joe Cocker, Santana, Crosby, Stills & Nash, Jefferson Airplane, Sly and the Family Stone, Canned Heat, et des dizaines d’autres moins connus.