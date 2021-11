Violence dans les stades – Billets nominatifs pour un foot suisse sous contrôle? Les autorités cantonales – policières et politiques – veulent faire passer une mesure forte. Le point sur la situation. Daniel Visentini

Une scène de violence qui date de 2014, mais qui refait trop régulièrement surface dans les stades suisses, comme il y a un mois, lors de GC-Zurich. Les autorités policières et politiques des cantons se sont concertées pour agir. KEYSTONE

C’est une thématique délicate et récurrente: la sécurité dans les stades. De football, en l’occurrence. Tout le monde s’accorde pour en souligner l’absolue nécessité, pour déplorer les intolérables débordements qui existent parfois, pour être conscient que lesdits débordements sont la plaie d’une minorité et pour vouloir y mettre fin.

Le problème: comment? Comment éradiquer des stades les comportements imbéciles sans tout mettre dans le même panier: les fauteurs de troubles, auteurs d’actes dangereux et/ou délictueux et tous les autres, même les plus véhéments et les plus passionnés, mais qui ne dépassent pas les limites?