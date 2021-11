Le futur pour la medtech – Bilatérales: «Il est essentiel que la Suisse et l’Europe trouvent une solution» La Suisse est sous pression suite au rejet de l’accord-cadre avec l’UE et à l’impôt mondial sur les sociétés de 15% fixé par l’OCDE. Le point avec David Endicott, directeur général d’Alcon. Nicolas Pinguely

David Endicott, directeur général d’Alcon, estime que le taux de taxation plancher des sociétés de 15% fixé par l’OCDE ne devrait pas changer matériellement le montant des impôts de son groupe. LAURENT GUIRAUD

Un géant des soins oculaires basé en Suisse, qui reste pourtant méconnu dans le pays. Le groupe Alcon est le deuxième plus grand fabricant au monde de verres de contact et commercialise aussi des lasers et d’autres instruments pour soigner la cataracte, les maladies de la rétine ou encore les glaucomes. L’entreprise est sortie du giron de Novartis en 2019 et son siège mondial est à Genève. Rencontre avec David Endicott, le directeur général du groupe.