Les enfants représentent un tiers des personnes assistées par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte. Pour la plupart, leurs parents sont en conflit et incapables de s’accorder sur le droit de visite. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christof Schuerpf

Le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte a bientôt dix ans. La Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) tire un bilan positif, tout en proposant des améliorations.

Depuis le 1er janvier 2013, les enfants maltraités, les parents en conflit ou les personnes souffrant de troubles psychiques bénéficient du soutien des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) en cas de situation difficile. Auparavant, dans une grande partie de la Suisse, les mesures étaient ordonnées par le Conseil communal, qui faisait aussi souvent office d’autorité tutélaire, explique jeudi la COPMA dans un communiqué.

Les décisions revenaient aux membres du Conseil communal, qui entretenaient des liens personnels avec les personnes concernées et n’avaient pas forcément de compétences spécifiques en la matière. Les considérations financières jouaient aussi un rôle: une mesure pouvait être prise non pas parce qu’elle était la meilleure pour l’enfant ou l’adulte à protéger, mais parce que c’était celle qui coûtait le moins cher à la collectivité.

Avec le nouveau droit en vigueur, l’intérêt de l’enfant et de l’adulte ayant besoin d’aide est au premier plan, se réjouit la COPMA. Au sein des APEA, les décisions sont prises par des personnes sans parti pris et disposant de connaissances professionnelles spécifiques.

«Cette professionnalisation était judicieuse et représente, rétrospectivement, un progrès important en matière de politique sociale», déclare Diana Wider, secrétaire générale de la COPMA, citée dans le communiqué. Chaque décision est aujourd’hui prise par trois experts ayant par exemple une formation sociale, juridique ou psychologique. Elle peut être soumise à l’examen d’un tribunal indépendant.

Participation et autodétermination

Les personnes assistées sont pour deux tiers des adultes, qui ont par exemple des problèmes psychiques ou de la peine à gérer leurs affaires administratives et financières. Les enfants représentent le tiers restant; pour la plupart, leurs parents sont en conflit et incapables de s’accorder sur le droit de visite.

Chaque personne aidée a un droit à la participation et un droit à l’autodétermination. Par exemple, son curateur ne décide pas seul si elle doit résilier son assurance complémentaire. Elle est incluse dans la réflexion et, dans la mesure du possible, décide de son propre chef si elle approuve la démarche.

Pour améliorer ce processus, davantage de moyens sont nécessaires, estime la COPMA. Une curatrice ou un curateur gère souvent plus de 80 dossiers simultanément, ce qui représente en moyenne une heure et demie par mois et par personne. Idéalement, elle ou il devrait gérer au maximum 60 dossiers d’adultes ou 50 dossiers d’enfants, selon la COPMA.

Sensibiliser la population

Autre amélioration possible: l’information à la population. La collaboration entre les acteurs institutionnels fonctionne bien, mais leur travail doit être mieux présenté à l’extérieur.

Actuellement, 145’000 personnes sont assistées dans le cadre de mesures de protection officielles. «Personne n’est à l’abri de se retrouver un jour dans une situation difficile», pointe la COPMA, qui concède que le système des APEA peut déstabiliser au premier abord.

Afin de réduire les incertitudes, il faut miser sur la sensibilisation, en présentant davantage les activités des APEA, leurs méthodes de travail ou encore les tâches des mandats de curatelle. Certains Cantons alémaniques font déjà ce travail, via des brochures, des podcasts ou des vidéos explicatives.

Journées d’étude nationales

La COPMA réunit jeudi et vendredi plus de 500 collaborateurs des APEA, curateurs et collaborateurs de diverses institutions à Fribourg lors de Journées d’étude nationales. Ayant comme membres les Cantons, elle est une conférence intercantonale spécialisée d’experts, de directrices et directeurs. Elle coordonne la coopération entre cantons, Confédération et organisations nationales.

Les APEA sont dans les cantons des tribunaux ou autorités quasi-judiciaires qui ordonnent les mesures de protection. Les curatrices et curateurs sont les personnes qui mettent en oeuvre ces mesures. Il existe encore le Centre d’écoute et d’assistance de l’enfant et de l’adulte qui fournit informations et conseils.

