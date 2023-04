Crise énergétique – Bilan positif à Neuchâtel Six mois après l’instauration de mesures d’économie d’énergie, le Conseil d’État neuchâtelois tire un bilan «positif et encourageant».

Le Conseil d’État neuchâtelois prépare l’hiver 2023-2024 du point de vue énergétique. CHRISTIAN BEUTLER

En septembre dernier, dans le cadre de la crise énergétique et des objectifs de réduction de consommation voulus par la Confédération, le canton annonçait la mise en œuvre de 10 mesures d’exemplarité et recommandations. Celles-ci ont été définies en concertation avec l’Association des communes neuchâteloises et l’économie.

«L’hiver doux a eu un impact positif important sur la consommation de gaz et faible sur celle d’électricité», précise le communiqué. Ménages, entreprises et collectivités publiques ont par exemple réduit leur consommation d’électricité de l’ordre de 5%. Selon l’État de Neuchâtel, le volume représente environ 37 gigawatts/heure, soit la consommation moyenne de plus de 9000 ménages.

Des chiffres encourageants

Pour les bâtiments de l’État, les économies avoisinent les 20% pour l’énergie thermique (gaz et mazout) et 10% pour l’énergie électrique. De leur côté, les communes ont réalisé des économies importantes. Plusieurs d’entre elles ont d’ores et déjà annoncé le maintien de l’extinction de l’éclairage public la nuit.

Selon les données fournies par les distributeurs, les économies de gaz réalisées entre septembre 2022 et avril 2023 s’élèvent à 15% par rapport à la même période en 2021-2022. Cela équivaut à près de 14 millions de litres de mazout.

ATS

