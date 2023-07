Tour de France cycliste – Bilan de la bataille du puy de Dôme: 8 secondes La 9e étape a davantage valu par sa dimension historique que par le duel du jour, où Pogacar a pris quelques longueurs à Vingegaard. Simon Meier Orcines

Tadej Pogacar (en blanc) a mis la pression sur Jonas Vingegaard dans les derniers kilomètres de l’étape. KEYSTONE/Bernard PAPON

Tout en haut du puy de Dôme sommeillent les ruines d’un temple dédié à Mercure. Un fils de Jupiter qui fricota avec Vénus, dieu du commerce et, par extension, des voleurs. C’est à ses pieds qu’a été jugée l’arrivée de la 9e étape du Tour de France, pour la première fois depuis 1988. Le vétéran canadien Michael Woods y a fêté le plus grand succès de sa carrière (lire ci-dessous); et Tadej Pogacar y a empoché quelques jetons supplémentaires dans la partie de poker à pédales qu’il joue contre Jonas Vingegaard.