Lettre du jour - Big data: des enjeux sous-estimés

Onex, 14 juillet

Selon le «Tages-­Anzeiger» (1er juillet 2021), la Confédération a choisi Amazon, Microsoft, IBM, Oracle ainsi que le chinois Alibaba pour stocker des données sur les serveurs Cloud. Le contrat s’élève à 110 millions de francs.

Le Cloud, c’est une grosse base de données; on peut y conserver des photos et des documents ou des données confidentielles.

Ces données accumulées représentent non seulement une source d’information mais permettent également de développer une expertise dans des nouvelles technologies, celles de l’archivage, la gestion et le traitement de ces informations.

Maîtriser ces outils de gestion des connaissances jouera un rôle majeur ces prochaines décennies. Les robots remplacent actuellement l’homme dans les usines, dans ses tâches répétitives, ils vont bientôt assister l’homme dans la gestion des connaissances. C’est le «Big Data».

«L’information, c’est le pouvoir.» Nous avons eu le scandale des «fiches», il y a quelques décennies, on risque de passer au scandale du Cloud en envoyant ces données dans un autre continent.

Alors pourquoi ne pas conserver et traiter ces données en Suisse ou en Europe? On gagnerait ainsi sur les deux tableaux, celui de la sécurité et celui du développement des connaissances.

Nous disposons de nombreuses ressources en Suisse: des écoles polytechniques, des universités ainsi qu’un tissu de petites, moyennes ou grandes entreprises, que nos voisins nous envient.

Les ressources européennes ne manquent pas non plus, pour ne citer que le CERN, qui possède une puissance informatique phénoménale.

Pourquoi la Suisse et l’Europe ne deviendraient pas également des experts dans le Big Data?

François Borst

