Produits du terroir – Bières et vins genevois à l’honneur sur le pont de la Machine Un nouvel espace pour découvrir des productions locales est mis en place plusieurs vendredis soir jusqu’à fin septembre. Théo Allegrezza

La plateforme du pont de la Machine photographiée en février 2022. LAURENT GUIRAUD

Cela commence vendredi 29 juillet. Un nouvel espace dédié aux bières et aux vins locaux ouvre sur le pont de la Machine. Un brasseur et deux vignerons genevois viendront présenter leurs produits plusieurs vendredis, entre 17 h et 23 h, jusqu’à la fin du mois de septembre. Premiers invités: le Domaine de la Donzelle, à Dardagny, le vigneron Stéphane Dupraz, à Soral, et ses voisins de la Brasserie du Père Jakob.

Les autres dates à retenir sont les 5, 12 et 26 août, ainsi que le 30 septembre. L’espace est géré par la société Nepsa (qui vient de se voir renouveler son mandat à la tête de la Revue genevoise), à la suite d’un appel à projets lancé par la Ville de Genève.

Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de la ville de Genève. Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po Paris. Plus d'infos @theoallegrezza

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.