Exposition dans trois lieux genevois – Bienvenue chez les monstres!

Gare au gorille! Dans la salle d’exposition de l’UNIGE, l’avertissement ne renvoie pas à la célèbre chanson de Brassens, mais bien à une curieuse créature façonnée par Jean Fontaine. Un crâne et une mâchoire de gorille, formats XXL, émergent d’un fragment de corps féminin, recouvert d’une peau d’éléphant agrandie. Tout aussi surprenants, les yeux de cet hybride s’apparentent à d’anciens isolateurs électriques, mais ses pupilles, légèrement agrandies, ressemblent à celles d’un humain. Plus loin, une gueule de crocodile surgit d’une baignoire d’enfant. Et des dents d’acier semblent greffées sur un croisement d’homme et d’hippopotame.

Des monstres? Ça se discute, dans la salle d’exposition de l’UNIGE donc, mais aussi au Muséum d’histoire naturelle et au Musée Ariana. Jean Fontaine y dévoile une quarantaine de pièces au total, anciennes et récentes, qui emmènent dans un voyage entre art et science. Les êtres chimériques du sculpteur bourguignon font écho à un monde imaginaire où les boulons et les vis cohabitent avec la vie sauvage. Et posent des questions, autant qu’ils fascinent.

Boulevard Carl-Vogt, l’expo interactive offre un dialogue avec les travaux de chercheurs et chercheuses en biologie de l’Université de Genève. Des panneaux explicatifs pointent notamment la grande diversité de corps et de formes dans la nature. Et soulignent qu’une morphologie inhabituelle au sein d’une espèce peut paraître monstrueuse aujourd’hui mais devenir la norme dans le futur.

Question de point de vue

«Le monstre, c’est une question de point de vue, de comparaison dans un temps donné», relève la biologiste Fabia Kessas, commissaire de l’exposition «Où est le monstre?». Pour cette scientifique, il faut s’entendre sur le terme de monstruosité, loin des dragons et des êtres fantastiques. «Il y a tellement d’extraordinaire dans la nature que finalement cela en devient ordinaire. Parfois, la réalité dépasse d’ailleurs l’imaginaire. Il existe un type de gecko qui perd ses écailles quand on l’attaque, dans un mécanisme de défense.» Un autre reptile, le draco volans ou dragon volant, peut planer sur une distance de 30 mètres, grâce à la peau déployée de ses flancs, reliée à ses six paires de côtes.

Le genre de bestiole qui pourrait séduire Jean Fontaine. «La thématique des monstres a traversé toutes les époques et les civilisations. Cela m’a toujours fasciné», raconte l’artiste de 70 ans qui, dans sa jeunesse, a beaucoup regardé les peintures fantasmagoriques de Jérôme Bosch. «Le monstre incarne nos peurs. Peut-être va-t-il nous permettre d’y faire face.» Mi-surprenantes, mi-inquiétantes, ses créatures évoquent parfois celles peuplant les films «Alien». Il sourit. «J’ai travaillé brièvement avec H.R. Giger.»

Ses idées d’êtres composites naissent d’abord à travers des dessins. «J’y répartis les formes, les volumes. Je pars toujours d’une base de corps humain qui se transforme en animal. C’est un imaginaire de mutants. Lorsque je commence à sculpter, j’ai déjà le résultat en tête. Après, il s’agit vraiment d’un travail de céramiste. J’ai été potier pendant plusieurs années, ce sont les mêmes techniques.»

Au grès qu’il malaxe, Jean Fontaine donne, comme il dit, «une peau de vieille ferraille», remarquablement imitée. «Certains éléments ressemblent à un fil de fer, un bouton, un engrenage. Mais tout cela reste de la terre, de A à Z. Tout mon travail est un trompe-l’œil. J’ai essayé d’intégrer des éléments réels dans mes sculptures, mais cela ne fonctionnait pas.»

Humour potache

En contrepoint d’une représentation vaguement inquiétante, Fontaine introduit un peu d’humour potache à travers les titres qu’il donne à ses créations. «La bête et la belle» voisine ainsi avec l’inénarrable «Mérou de secours». Les visiteurs de passage dans la salle d’exposition de l’UNIGE ont apprécié. Sur un panneau, certains d’entre eux ont écrit ce que les monstres évoquent pour eux. Aux mots «stupéfaction» ou «danger» s’ajoutent notamment les termes «diversité» et «fascination». Bien vu.

