Vie numérique – Bienvenue à la réalité augmentée Impressionnant avec son écran géant incurvé de 72 mètres carrés, le premier studio de production virtuelle a vu le jour à Genève. On l’a visité. Pascal Gavillet

Genève, le 17 mars 2021. Photos du Studio APPIA, à Palexpo (Halle 7), studio XR dédié a la création d'images. Avec Toby Morris, studio manager, et son frère, Patrick Morris, cofondateur. Magali Girardin

Tout a commencé par cet e-mail intrigant qui annonçait le lancement à Genève, plus précisément à Palexpo, du premier studio de production virtuelle et de réalité augmentée de Suisse. Studio qui résulte d’une collaboration entre la société de production Appia, Skynight, qui est un grand spécialiste de l’audiovisuel en Suisse, et Palexpo. Réalité virtuelle, l’expression fait immédiatement penser à ces casques Oculus Rift (ou autres) qui nous ont permis de tenter, ici et là, au GIFF de Genève ou à la Mostra de Venise, différentes expériences immersives. Sauf qu’il s’agit cette fois d’un studio de production, donc de tournage, un lieu où se fabrique stricto sensu cette réalité immersive. D’ailleurs, on parle de XR et non plus de VR. De réalité augmentée et non de réalité virtuelle, pour faire simple.