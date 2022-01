Genève internationale – Bientôt un nouveau bâtiment pour le quartier des Nations L’Union internationale des télécommunications (UIT) va construire un nouveau bâtiment à deux pas de la place des Nations. L’autorisation de construire a été accordée. Marc Renfer

La nouvelle construction (au centre) sera connectée au bâtiment «Montbrillant» (à gauche). La tour (à droite) sera mise en vente. UIT / CHRISTIAN DUPRAZ ARCHITECTE

Ce n’est de loin pas le bâtiment le plus remarquable du quartier des Nations Unies. Et ses jours sont désormais comptés. Occupé par l’UIT, l’édifice dit «Varembé» – une barre longiligne de 120 mètres typique des années 60 – va être détruit à partir du printemps 2023. Il sera remplacé par une construction lumineuse recouverte d’une surface vitrée plus dans l’air du temps.