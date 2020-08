Votations 27 septembre – Bientôt un centre sportif à 55 millions en Gruyère? Les communes de la Gruyère doivent dire si elles approuvent ou non la construction d’un centre à La Tour-de-Trême qui proposera notamment trois bassins, une halle de gym et une patinoire.

Le projet prévoit notamment la réalisation de trois bassins, dont une piscine de 25 mètres avec huit lignes d’eau. centresportifdelagruyere.ch

Les citoyens des communes de la Gruyère (FR) se prononcent le 27 septembre sur un crédit de 55 millions de francs destiné à la construction d’un centre sportif régional. Le vote constituera aussi un signal en faveur de la poursuite de la régionalisation du district.

Le projet vise à créer un centre sportif régional sur le site de la Ronclina, à La Tour-de-Trême. Il prévoit la réalisation de trois bassins (une piscine de 25 mètres avec huit lignes d’eau, une pataugeoire et un bassin d’apprentissage) et d’une halle triple de gymnastique, dont l’une dédiée à la pratique des agrès.

Une halle pour lutteurs, une buvette et une patinoire sont aussi planifiées. Cette dernière doit remplacer celle d’Espace Gruyère, vieillissante. L’investissement, conséquent, répond à la croissance démographique du district, à la volonté de dynamiser les activités sportives et à celle d’encourager la dimension sociale du sport.

Centre de référence

Les promoteurs du projet, à commencer par le préfet Patrice Borcard, veulent également permettre à Bulle de devenir un «centre suisse de référence», avec des installations «attrayantes», et offrir aux touristes des activités complémentaires au ski. La votation est organisée en raison du référendum financier obligatoire.

Le scrutin donnera aussi une indication sur le processus de régionalisation. Outre le Grand Fribourg, le canton comprend un autre projet de fusion de communes d’envergure avec le district de la Gruyère. Celui-ci concerne jusqu’à 25 communes, totalisant quelque 56’000 habitants, dont plus de 23’000 pour Bulle seule.

Le centre sportif pourrait voir le jour en 2026. En cas de majorité simple du oui le 27 septembre, les assemblées communales et conseils généraux devront approuver dans la foulée la modification des statuts de l’Association intercommunale Sports en Gruyère (AISG). Un seul non d’une commune, et c’est tout le projet qui capotera.

ATS/NXP