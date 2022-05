Faillites en cascade – Bientôt, les contrôleurs pourront arrêter un chantier à Genève L’État et les partenaires sociaux préparent un durcissement de la loi. Objectif: stopper net les entreprises qui dysfonctionnent. Luca Di Stefano

Malgré le licenciement collectif de tous ses employés, les suspicions d’irrégularités et les montagnes de dettes, une entreprise d’électricité a pu continuer à obtenir des mandats. LUCIEN FORTUNATI

Que faire lorsqu’une entreprise ne paie plus ses salariés, cumule les dettes, s’achemine vers la faillite et renaît bientôt sous une autre identité et reçoit de nouveaux mandats, comme si de rien n’était? Pour l’instant, pas grand-chose. Mais cela pourrait changer, car l’État et les partenaires sociaux préparent un durcissement de la loi.